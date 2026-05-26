Logo
Large banner

Додик честитао Курбан-бајрам: Проведите празник у добром здрављу, миру и благостању

Аутор:

АТВ
26.05.2026 18:58

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Свим вјерницима исламске вјероисповијести у Републици Српској и БиХ упућујем срдачне честитке поводом Курбан-бајрама, са жељом да га проведете у добром здрављу, духовном миру и благостању, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"​Нека овај велики празник унесе топлину и радост у ваше домове, те протекне у знаку заједништва, узајамног поштовања и дијељења среће с породицом, пријатељима и комшијама", навео је Додик на Икс налогу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Курбан-бајрам

вјерски празници

СНСД

Босна и Херцеговина

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

Република Српска

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

3 ч

1
Предсједник НСРС Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Још једном показано да је Шмит небитан за Српску

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске добила новог посланика

4 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Изабрани чланови Комисије за утврђивање сукоба интереса и Комисије за жалбе

4 ч

0

  • Најновије

19

44

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

19

43

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

19

33

Успорени радови на ХЕ Дабар

19

33

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

19

32

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner