Успорени радови на ХЕ Дабар

Аутор:Бојан Носовић
Кинеза је у Дабру мање, примјетили су то јужњаци. Радови су стали а Кинези су отишли, кажу критичари, нису стали само су успорени одговорили су надлежни и признали да проблема има. Ријешили смо их, данас за АТВ каже министар Петар Ђокић.
"Наравно да је дошло до одређеног застоја на ХЕ Дабар ачи ево ових дана смо и то питање разријешили. Хидроелектране на Требишњици ће обезбиједити недостајућа финансијска средства која ће бити уплаћена у корист ХЕ Дабар и на тај начин ће бити настављен и овај пројекат", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства у Влади Републике Српске.
25 милиона марака ће ХЕТ наредних дана обезбједти из кредита за који им је Влада Српске већ дала гаранције. У предузећу ХЕ Дабар за АТВ кажу да је на градилишту сада око седамдесет Кинеза и да се радови изводе на три објекта тј. на цјевоводу, водостану и разводном постројењу каже Данило Илић и додаје да је био на састанку са извођачем.
"Крајем седмице или почетком сљедеће извођач ће покренути потпуну мобилизацију градилишта и радови ће кренути пуном динамиком", рекао је Данило Илић, директор ХЕ Дабар.
Први човјек Електропривреде Српске мало конкретније објашњава гдје је запело. Наравно код новца. Наиме, кинеска Ексим банка детаљно прати све у пројекту, примјетили су кашњење и обуставили финансирање. Процедура је дуга и компликована каже за АТВ Лука Петровић.
"Из тих разлога дошло је до неплаћања приспјелих ситуација извођача према банци, не према нама као инвеститорима. Тај дио је достигао преко 32 милиона евра и ових дана се очекује да ће се извршити плаћање доспјелих ситуација. Из тих разлога извођач је морао из својих средстава да финансира трошкове у протеклих неколико мјесеци како радови не би стали али јесу били успорили", рекао је Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
"Очекујемо то неко финално завршно потписивање докумената и наставак финансирања наредних дана", рекао је Данило Илић, директор ХЕ Дабар.
Када се све ово ријеши извођач ће радити у три смјене како би Хе Дабар на мрежи био до краја сљедеће године, како је и планирано. Протеклих дана на градилиште су директно из Луке Плоче стигли дијелови опреме за будући цјевовод.
