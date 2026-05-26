Славље може да почне: Борац савладао Посушје за крај шампионске сезоне!

АТВ
26.05.2026 19:58

ФК Борац
Фото: ATV

Раније заказано славље може да почне у Бањалуци. Борац је у посљедњем колу Wwin лиге савладао Посушје резултатом 2:0 и тако на најбољи начин окончао шампионску сезону.

У утакмици која није имала резултатски значај за црвено плаве, стријелци за Бањалучане су били Пасквал у 82. и Јуричић 90. минуту.

Борац послао Посушје у другу лигу, Слога изборила опстанак!

Док је Слога у Добоју раним голом осигурала побједу против Рудара (1:0), Посушје је одолијевало у Бањој Луци све до 82. минуте. Тада је један прекид срушио снове гостију и послао Посушје у нижи ранг такмичења.

Слоги је требала побједа уз кикс ривала, док је Посушје знало да их и бод на прослави титуле бањалучког Борца оставља у друштву најбољих.

Утакмица на стадиону Луке у Добоју ријешена је већ у 7. минути сјајним поготком Тонија Јовића. Након тога, Слога је играла изузетно опрезно и паметно. Знали су да су свој дио посла одрадили, мирно су чували предност од 1:0 и ослушкивали вијести из Бањалуке, надајући се чуду које им је требало за опстанак.

Утакмица у Бањалуци је почела са шест минута закашњења због додјеле признања играчима Борца за освојену титулу првака.

Гости су дуго чували резултат који им је гарантовао опстанак. Иако је Борац доминирао у посједу, Посушје је имало своје шансе. Најбољу је у 39. минути пропустио Крековић када је главом шутирао преко гола са седам метара, а пријетили су и преко Кукавице и Мулата.

С друге стране, голман Посушја Шубарић бриљирао је на голу, посебно у 74. минути када је фантастичном интервенцијом спасио свој тим.

Тренутак одлуке десио се у 82. минути. Борац је стезао обруч, а након једног корнера Пасквал је затресао мрежу Посушја за 1:0. Гол је изазвао лавину протеста гостујућих играча и клупе, који су сматрали да је корнеру претходила опасна игра Огринеца, али одлука је остала на снази.

Коначних 2:0 поставио је Јуричић голом главом у 89. минути.

Слога је побједом од 1:0 над Рударом ухватила "сламку спаса" и осигурала опстанак захваљујући бољем међусобном омјеру од Посушја, иако су оба тима сезону окончала са по 34 бода.

С друге стране, слом у самом финишу утакмице против новог шампиона коштао је Посушје прволигашког статуса, те ће се овај клуб, заједно са Рударом, наредне сезоне такмичити у нижем рангу.

