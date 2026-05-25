Историјски списак Шпаније: Први пут на Мундијал без играча Реал Мадрида

Луис де ла Фуенте, селектор фудбалске репрезентације Шпаније, саопштио је коначан списак играча за предстојеће Свјетско првенство, а тај списак улази у историју као први на ком се није нашао ниједан фудбалер Реал Мадрида.
Историјски преседан догађа се Шпанији, али и свијету фудбала, јер на Свјетском првенству, које ће бити одржано од 11. јуна до 19. јула у САД, Канади и Мексику, нећемо видјети ниједног фудбалера Реал Мадрида.
Голмани: Унај Симон, Давид Раја, Ђоан Гарсија;
Одбрана: Педро Поро, Маркос Љоренте, Ајмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Пубил, Ерик Гарсија, Марк Кукуреља, Алехандро Грималдо;
Средњи ред: Родри, Мартин Зубименди, Педри Гонзалез, Фабијан Руиз, Микел Мерино, Гави, Алекс Баена, Дани Олмо;
Напад: Микел Ојарзабал, Ламин Јамал, Феран Торес, Борха Иглесијас, Виктор Муњоз, Нико Вилијамс и Жереми Пино.
Само два пута у историји великих такмичења у тиму Шпаније није било ниједног имена из „краљевског клуба“. То се десило за Европско првенство 2021. године, а прије тога још давне 1920. године за Олимпијске игре.
Шпански фудбалери који играју за Реал, а не иду на Мундијал су: Раул Асенсио, Алваро Карерас, Данијел Карвахал, Дин Хаујсен, Фран Гарсија, Дани Себљаос, Тијаго Питарх и Гонзалос Гарсија.
Фудбалери Шпаније ће припреме за Свјетско првенство почети 30. маја, а „црвена фурија“ ће прије почетка Мундијала одиграти двије пријатељске утакмице и то против Ирака и Перуа.
Шпанија ће на великом такмичењу играти у групи Х са селекцијама Зеленортских Острва, Саудијске Арабије и Уругваја.
