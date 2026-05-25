Аргентина у паници: Меси се повриједио

Навијачи репрезентације Аргентине широм свијета са зебњом чекају вијести након што је Лионел Меси у недјељу вече напустио терен стадиона Ну уз очигледне проблеме са лијевом ногом.
Интер Мајами је савладао Филаделфија Јунион резултатом 6:4 у посљедњем мечу МЛС лиге пред Свјетско првенство 2026, али је резултат пао у други план због повреде једног од најишчекиванијих играча турнира.
Могло се видјети како Меси у 70. минуту држи задњи дио лијеве бутине прије него што је затражио измјену, што веома ријетко чини када је на терену. Замијенио га је Матео Силвети, а Аргентинац је одмах по изласку кренуо ка свлачионици, преноси б92.
Меси није имао потребу за додатном помоћи приликом изласка са терена нити на путу ка свлачионици.
Његов наступ на љетњем турниру одувијек је био под знаком питања и зависио је од физичке спреме пред 1. јун, када селектор Аргентине Лионел Скалони званично предаје ФИФИ списак од 26 играча.
"Волео бих да будем тамо. Да се осјећам добро и да будем важан дио тима ако будем играо", рекао је Меси још у октобру.
Током претходних неколико мјесеци успијевао је да избјегне повреде, али је сада његово учешће на турниру поново доведено у питање.
