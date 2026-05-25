Logo
Large banner

Аргентина у паници: Меси се повриједио

Аутор:

АТВ
25.05.2026 09:01

Коментари:

0
Нападач Интер Мајамија Лионел Меси (10) одлази до угла терена како би извео корнер током другог полувремена МЛС фудбалске утакмице против Филаделфије Унион, у недељу, 24. маја 2026., у Мајамију
Фото: Tanjug AP Photo/Rebecca Blackwell

Навијачи репрезентације Аргентине широм свијета са зебњом чекају вијести након што је Лионел Меси у нед‌јељу вече напустио терен стадиона Ну уз очигледне проблеме са лијевом ногом.

Интер Мајами је савладао Филаделфија Јунион резултатом 6:4 у посљедњем мечу МЛС лиге пред Свјетско првенство 2026, али је резултат пао у други план због повреде једног од најишчекиванијих играча турнира.

Могло се вид‌јети како Меси у 70. минуту држи задњи дио лијеве бутине прије него што је затражио измјену, што веома ријетко чини када је на терену. Замијенио га је Матео Силвети, а Аргентинац је одмах по изласку кренуо ка свлачионици, преноси б92.

Меси није имао потребу за додатном помоћи приликом изласка са терена нити на путу ка свлачионици.

Његов наступ на љетњем турниру одувијек је био под знаком питања и зависио је од физичке спреме пред 1. јун, када селектор Аргентине Лионел Скалони званично предаје ФИФИ списак од 26 играча.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

"Волео бих да будем тамо. Да се осјећам добро и да будем важан дио тима ако будем играо", рекао је Меси још у октобру.

Током претходних неколико мјесеци успијевао је да избјегне повреде, али је сада његово учешће на турниру поново доведено у питање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лео Меси

фудбалер

Аргентина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен

Фудбал

Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен

14 ч

0
Албанија - Србија

Фудбал

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

1 д

3
Албанија - Србија

Фудбал

Примитивизам и срамота у Тирани током интонирања српске химне

1 д

0
Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде

Фудбал

Бањалучанин са 16 година дебитовао за Црвену звезду: Стрика асистенцијом одушевио Станковића

2 д

0

  • Најновије

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

11

23

Швајцарски воз стигао у Бањалуку

11

22

Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner