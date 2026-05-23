Logo
Large banner

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

Аутор:

АТВ
23.05.2026 20:41

Коментари:

0
Албанија - Србија
Фото: Screenshot / YouTube

Фудбалска репрезентација Србије у соки понизила је Албанију на њиховом терену у четвртфиналу Европског првенства са 3:0, чиме су се пласирали међу четири најбоље селекције Старог континента.

Србија је имала доста непријатељску атмосферу. Већ по изласку на терен су их засули звиждуцима са трибина, показивали су им и средњи прст... Химна Боже правде је у потпуности извиждана.

Албанија - Србија

Фудбал

Примитивизам и срамота у Тирани током интонирања српске химне

На почетку меча је Албанија била та која је кренула офанзивно, али то је трајало свега осам минута. Тада је Милош Димитријевић погодио стативу и продрмао читаву екипу. Само два минута касније - нова статива.

Албанија је прва успјела да затресе мрежу Србије, али је Хоџа играо руком. На полувријеме се отишло резултатом 0:0. Потом, услиједила је апсолутна рапсодија у другом полувремену.

Играо се 28. минут, када је Дејан Дамјановић Боске добио лопту у простор, а онда је лукаво савладао голмана Албаније Беришу. Нападали су Албанци, тражили су прилику да угрозе расположеног Живковића.

Само 10 минута касније, Микић је извео аут, Јелић се ослободио чувара - 2:0. Ту је већ био крај, када је кренуо и Бериша напријед, а то је кажњено новим голом за коначних 3:0.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

Албанија

Тирана

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

Србија

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

52 мин

0
Анастасија Феризовић дјевојчица нестала код Малог Мокрог Луга

Србија

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

56 мин

0
Развела се дан након вјенчања због шале младожење

Породица

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

59 мин

1
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Економија

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

1 ч

0

Више из рубрике

Албанија - Србија

Фудбал

Примитивизам и срамота у Тирани током интонирања српске химне

1 ч

0
Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде

Фудбал

Бањалучанин са 16 година дебитовао за Црвену звезду: Стрика асистенцијом одушевио Станковића

10 ч

0
Рудар - Зрињски

Фудбал

Дефинитивно крај за Рудар из Приједора

1 д

1
Црвена звезда Опен Деј у Зворнику

Фудбал

У Зворнику почео Опен деј: Младе наде на ''нишану'' Црвене звезде

1 д

0

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner