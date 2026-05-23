Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

Фудбалска репрезентација Србије у соки понизила је Албанију на њиховом терену у четвртфиналу Европског првенства са 3:0, чиме су се пласирали међу четири најбоље селекције Старог континента.
Србија је имала доста непријатељску атмосферу. Већ по изласку на терен су их засули звиждуцима са трибина, показивали су им и средњи прст... Химна Боже правде је у потпуности извиждана.
На почетку меча је Албанија била та која је кренула офанзивно, али то је трајало свега осам минута. Тада је Милош Димитријевић погодио стативу и продрмао читаву екипу. Само два минута касније - нова статива.
Албанија је прва успјела да затресе мрежу Србије, али је Хоџа играо руком. На полувријеме се отишло резултатом 0:0. Потом, услиједила је апсолутна рапсодија у другом полувремену.
Играо се 28. минут, када је Дејан Дамјановић Боске добио лопту у простор, а онда је лукаво савладао голмана Албаније Беришу. Нападали су Албанци, тражили су прилику да угрозе расположеног Живковића.
Само 10 минута касније, Микић је извео аут, Јелић се ослободио чувара - 2:0. Ту је већ био крај, када је кренуо и Бериша напријед, а то је кажњено новим голом за коначних 3:0.
