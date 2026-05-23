Бањалучанин са 16 година дебитовао за Црвену звезду: Стрика асистенцијом одушевио Станковића

Талентовани Бањалучанин Матеј Стрика дебитовао је за први тим Црвене звезде. На затварању сезоне против ОФК Београда добио је шансу у надокнади времена и из првог потеза је забиљежио асистенцију за једини гол шампиона Србије.
Звезда је у слављеничкој атмосфери, на прослави титуле, поражена оф градског ривала резултатом 1:2, а ову утакмицу заувијек ће памтити Стрика који је још увијек 16-годишњак.
Спада у ред најмлађих Звездиних дебитаната, а квалитет је показао одмах по уласку у игру. Покрива простор уз лијеву аут линију. У претходном периоду калио се код тренера Ненада Милијаша у омладинском тиму, а потом и у Графичару.
Краси га одлична лијева нога, а Црвена звезда наставља да промовише фудбалере из своје омладинске школе. Стрика је поникао у бањалучком Спорт Теаму одакле се преселио у редове црвено бијелих и већ се намеће тренеру Дејану Станковићу. Сигурно ће Звездин стратег озбиљно размотрити Стрикину улогу на позицији која је годинама дефицитарна у српском фудбалу.
Стрика је дебитовао у утакмици у којој је Звезда славила титулу пред 15.000 гледалаца па и то даје додатно на тежини његовој партији.
