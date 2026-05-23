Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа предсједнику Кине Си Ђинпингу поводом несреће у руднику угља у провинцији Шанси на сјеверу те земље у којој је, према посљедњим подацима, погинуло 90 рудара, нагласивши да дијелимо бол са пријатељским кинеским народом.
"Са дубоким жаљењем примила сам вијест о страшној несрећи у руднику угља у провонцији Шанси, у којој је страдао велики број рудара обављајући тежак, пожртвован и изузетно опасан посао који, нажалост, некада носи и трагичне посљедице", навела је Цвијановићева.
Она је упутила изразе дубоког саучешће, те замолила да се породицама настрадалих пренесу ријечи искреног саосјећања, а повријеђенима жеље за што бржи и успјешнији опоравак, саопштено је из Предсједништва БиХ.
"Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом, као и са породицама које су у овој несрећи изгубили своје најмилије", додала је Цвијановићева.
Експлозија гаса догодила се касно синоћ у руднику угља Љушењу у округу Ћињуан док је 247 радника било на дужности под земљом.
Према посљедњим подацима, број жртава у експлозији гаса повећан је на 90, а девет рудара се води као нестало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч6
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
16 ч7
Најновије
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Тренутно на програму