Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

23.05.2026 10:23

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа предсједнику Кине Си Ђинпингу поводом несреће у руднику угља у провинцији Шанси на сјеверу те земље у којој је, према посљедњим подацима, погинуло 90 рудара, нагласивши да дијелимо бол са пријатељским кинеским народом.

"Са дубоким жаљењем примила сам вијест о страшној несрећи у руднику угља у провонцији Шанси, у којој је страдао велики број рудара обављајући тежак, пожртвован и изузетно опасан посао који, нажалост, некада носи и трагичне посљедице", навела је Цвијановићева.

Она је упутила изразе дубоког саучешће, те замолила да се породицама настрадалих пренесу ријечи искреног саосјећања, а повријеђенима жеље за што бржи и успјешнији опоравак, саопштено је из Предсједништва БиХ.

"Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом, као и са породицама које су у овој несрећи изгубили своје најмилије", додала је Цвијановићева.

Експлозија гаса догодила се касно синоћ у руднику угља Љушењу у округу Ћињуан док је 247 радника било на дужности под земљом.

Према посљедњим подацима, број жртава у експлозији гаса повећан је на 90, а девет рудара се води као нестало.

