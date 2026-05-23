Цвијановић о фестивалу и Дервенти: Српска је послала поруку заједништва и талента

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изразила је изузетно задовољство због присуства престижном фестивалу „Ритам Европе“ у Дервенти, поручивши да је овај град синоћ био регионални центар младости, креативности и позитивне енергије.
Цвијановићева је на друштвеној мрежи Икс нагласила да је из Републике Српске послата најљепша могућа слика у регион.
"Из Републике Српске послата је најљепша порука заједништва, талента и пријатељства. Било је право уживање пратити наступе младих извођача из више од двадесет градова и општина Републике Српске, Србије и Црне Горе, који су кроз музику и плес представили своју културу, енергију и таленат", поручила је Цвијановићева.
Она је упутила искрене честитке граду домаћину Дервенти, као и свима који су допринијели врхунској организацији овог истинског музичког спектакла који је окупио омладину из цијелог региона.
Изузетно ми је задовољство што сам синоћ присуствовала фестивалу „Ритам Европе“ у Дервенти, која је синоћ била регионални центар младости, креативности и позитивне енергије.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 23, 2026
Из Републике Српске послата је најљепша порука заједништва, талента и пријатељства. Било је право уживање…
