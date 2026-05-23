СП у кајаку и кану: Павле Здравковић за “трептај ока” остао без медаље

Аутор:АТВ
Коментари:0
У кањону Тијесно у току су финалне трке у спринту на Свјетском првенству у кајаку и кануу на дивљим водама, а у дисциплини Ц 1 (кану) Павле Здравковић, репрезентативац Србије, за “трептај ока” је остао без медаље.
Павле је одвезао једну од најбољих трка у својој каријери, дуго је држао лидерску позицији са временом 58.42 секунди, али је на крају завршио на четвртој позицији.
Бронзана медаља завршила је код Шарла Фериона који је имао 32 стотинке брже вријеме од Здравковића.
Свјетски шампион постао је Матеј Ванек из Чешке Републике, а сребро је освојио Јаромир Иванецки из Словачке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Тренутно на програму