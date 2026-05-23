СП у кајаку и кану: Павле Здравковић за “трептај ока” остао без медаље

23.05.2026 10:58

Финалне трке у спринту на Свјетском првенству у кајаку и кануу на дивљим водама у кањону Тијесно
Фото: Уступљена фотографија

У кањону Тијесно у току су финалне трке у спринту на Свјетском првенству у кајаку и кануу на дивљим водама, а у дисциплини Ц 1 (кану) Павле Здравковић, репрезентативац Србије, за “трептај ока” је остао без медаље.

Павле је одвезао једну од најбољих трка у својој каријери, дуго је држао лидерску позицији са временом 58.42 секунди, али је на крају завршио на четвртој позицији.

Бронзана медаља завршила је код Шарла Фериона који је имао 32 стотинке брже вријеме од Здравковића.

Свјетски шампион постао је Матеј Ванек из Чешке Републике, а сребро је освојио Јаромир Иванецки из Словачке.

