СП у кајаку и кануу: Историјски подвиг Милихрама, Панато помела конкуренцију

Првог такмичарског дана ИЦФ Свјетског првенства у кајаку и кануу на дивљим водама возиле су се трке у спусту, на стази дужине око 4.500 метара, у мушкој и женској конкуренцији у категоријама К 1 (кајак) Ц 1 (кану), Ц 2 (кану двосјед) и Ц 2 за ветеране.
У категорији К 1 за сениоре до златне медаље довеслао је Лео Монтуле из Белгије, сребро је освојио Максенс Бару из Француске, а бронзу Агустин Ребол из Француске.
У категорији К 1 за сениорке до златне медаље стигла је Сесилија Панато из Италије, друга је кроз циљ прошла Серена Матилде Роса из Италије, а бронзану медаљу освојила је Кристина Новосадова из Чешке Републике.
У категорији Ц 1 за сениоре Емил Милихрам из Хрватске по седми пут је стигао до титуле свјетског шампиона, а иза себе је оставио француски тандем Николаса Сатура (сребро) и Теа Виена (бронза).
У категорији Ц 1 за сениорке Сесилија Панато је освојила златну медаљу, сребро је припало Лаури Фонтен из Француске, а бронза Алис Панато.
У категорији Ц 2 за сениоре најбржи су били Николас Сатур и Тео Виен из Француске , други су кроз циљ прошли Мануел Русен и Танги Русен из Француске, а на трећем мјесту завршили су Нормен Вебер и Оле Шварц из Њемачке.
Златне медаље у категорији Ц 2 за сениорске завршиле су код Сесилије и Алис Панато из Италије, сребром се диче Хана Милер и Мона Клавадечер из Швајцарске, а бронзаним медаљама Кери и Ема Кристи из Велике Британије.
Ветеранску трку у категорији Ц 2 најбрже су одвеслали Томас Хас и Јерг Ћосић из Њемачке, на другом мјесту завршили су Влади Панато и Федерико Фасоли из Италије, а бронзе су се домогли Волфганг Кенел и Олаф Шварц из Њемачке.
Другог такмичарског дана на програму су тимске трке у спусту (старт: 10.00 часова).
