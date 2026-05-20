Дао сићу, а узео право богатство: Ево гдје је уплаћена невјероватна лото "седмица"

У 40. колу игре на срећу Лото, извучена је седмица вриједна 95.207.940 динара.
Добитни листић уплаћен је у панчевачком насељу Котеж 1, на једном киоску у Вршачкој улици.
Засад непознати добитник тикет је уплатио баш на дан извлачења, а како кажу на уплатном мјесту, „одиграо је“ три обичне колоне и три лото плус комбинације, те платио свега неколико стотина динара!
Запослена не крије одушевљење што је листић са премијом уплаћен баш код ње, али није жељела да се фотографише.
У насељу Котеж 1, како кажу мјештани, има доста оних који прате игре на срећу и тешко би се могло рећи ко је „погодио“ седмицу. Ни након извлачења, а ни од јутрос, наводе, није било јавног славља.
Ово, иначе, није први пут да велики добитак на Лутрији оде у Панчево – ово је чак трећа седмица! Раније је на једном другом уплатном мјесту чак два пута уплаћен листић са главном премијом. Јасна Јеленић, која ради на том срећном мјесту, каже да су је још синоћ звали новинари да питају да ли је опет некоме била срећне руке.
„Овога пута 'седмица' није уплаћена код мене. Честитам срећном добитнику“, смије се Јасна и додаје да је данас сви траже као да је она освојила лото премију, преноси Блиц.
