Улазак у ЕУ постаје скупљи - стижу златне визе и ЕТИАС

Путници из земаља које имају безвизни режим мораће да се прилагоде новим системима који уводе додатне провјере, онлајн пријаве и различите накнаде.

Ријеч је о два одвојена система: ЕТИАС, који се односи на краткотрајна путовања, и тзв. "златна виза", која се везује за дугорочни боравак и инвестиције.

ЕТИАС: 20 евра за дозволу прије путовања

Европска унија уводи ЕТИАС (Европски систем за информације и одобрење путовања), који ће бити обавезан за грађане земаља које не требају визу за улазак у Шенген зону.

Путници ће прије поласка морати да попуне онлајн пријаву, доставе основне податке и плате таксу од 20 евра.

Систем ће бити повезан са пасошем и важиће до три године или до истека документа.

ЕТИАС не представља визу, али без њега - улазак у ЕУ неће бити могућ.

Шта се мијења на границама?

Поред ЕТИАС-а, уводи се и нови систем контроле уласка и изласка (ЕЕС), који ће додатно пооштрити евиденцију путника, укључујући биометријске податке попут фотографије и отисака прстију.

Циљ оба система је већа безбједност и прецизније праћење кратких боравака у ЕУ.

"Златна виза": Потпуно друга категорија

За разлику од ЕТИАС-а, "златна виза" се не односи на туристе, већ на стране држављане који желе боравак или држављанство кроз инвестиције.

У зависности од земље, улагања могу ићи од куповине некретнина до милионских инвестиција у привреду, због чега се овај програм значајно разликује од стандардних путних дозвола.

Шта ово значи за путнике?

У пракси, кратка путовања у ЕУ више неће бити "само пасош и пут" - већ ће захтијевати претходну онлајн дозволу и додатну таксу.

Дугорочни боравци и даље остају посебна процедура, често везана за инвестиције или радне дозволе.

ЕУ поручује да су промјене уведене ради веће безбједности и контроле граница, али за путнике оне значе једно - више процедура и више трошкова, преноси "директно".

За лакши прелазак границе неке земље ЕУ ће увести такозване брзе траке.