Улазак у ЕУ постаје скупљи - стижу златне визе и ЕТИАС

Аутор:АТВ
Улазак у земље Европске уније ускоро би могао да постане знатно компликованији и скупљи. Како је раније најављено уводи се систем ЕТИАС, а поред тога и златне визе.
Путници из земаља које имају безвизни режим мораће да се прилагоде новим системима који уводе додатне провјере, онлајн пријаве и различите накнаде.
Ријеч је о два одвојена система: ЕТИАС, који се односи на краткотрајна путовања, и тзв. "златна виза", која се везује за дугорочни боравак и инвестиције.
Европска унија уводи ЕТИАС (Европски систем за информације и одобрење путовања), који ће бити обавезан за грађане земаља које не требају визу за улазак у Шенген зону.
Путници ће прије поласка морати да попуне онлајн пријаву, доставе основне податке и плате таксу од 20 евра.
Систем ће бити повезан са пасошем и важиће до три године или до истека документа.
ЕТИАС не представља визу, али без њега - улазак у ЕУ неће бити могућ.
Поред ЕТИАС-а, уводи се и нови систем контроле уласка и изласка (ЕЕС), који ће додатно пооштрити евиденцију путника, укључујући биометријске податке попут фотографије и отисака прстију.
Циљ оба система је већа безбједност и прецизније праћење кратких боравака у ЕУ.
За разлику од ЕТИАС-а, "златна виза" се не односи на туристе, већ на стране држављане који желе боравак или држављанство кроз инвестиције.
У зависности од земље, улагања могу ићи од куповине некретнина до милионских инвестиција у привреду, због чега се овај програм значајно разликује од стандардних путних дозвола.
У пракси, кратка путовања у ЕУ више неће бити "само пасош и пут" - већ ће захтијевати претходну онлајн дозволу и додатну таксу.
Дугорочни боравци и даље остају посебна процедура, често везана за инвестиције или радне дозволе.
ЕУ поручује да су промјене уведене ради веће безбједности и контроле граница, али за путнике оне значе једно - више процедура и више трошкова, преноси "директно".
За лакши прелазак границе неке земље ЕУ ће увести такозване брзе траке, о чему смо већ писали што можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
