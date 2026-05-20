Logo
Large banner

Улазак у ЕУ постаје скупљи - стижу златне визе и ЕТИАС

Аутор:

АТВ
20.05.2026 15:12

Коментари:

0
Улазак у ЕУ постаје скупљи - стижу златне визе и ЕТИАС
Фото: АТВ

Улазак у земље Европске уније ускоро би могао да постане знатно компликованији и скупљи. Како је раније најављено уводи се систем ЕТИАС, а поред тога и златне визе.

Путници из земаља које имају безвизни режим мораће да се прилагоде новим системима који уводе додатне провјере, онлајн пријаве и различите накнаде.

доктор-љекар-стетоскоп

Здравље

Ови канцери не дају симптоме док болест не узнапредује, једини спас је ако урадите ово, апел је љекара

Ријеч је о два одвојена система: ЕТИАС, који се односи на краткотрајна путовања, и тзв. "златна виза", која се везује за дугорочни боравак и инвестиције.

ЕТИАС: 20 евра за дозволу прије путовања

Европска унија уводи ЕТИАС (Европски систем за информације и одобрење путовања), који ће бити обавезан за грађане земаља које не требају визу за улазак у Шенген зону.

Путници ће прије поласка морати да попуне онлајн пријаву, доставе основне податке и плате таксу од 20 евра.

Систем ће бити повезан са пасошем и важиће до три године или до истека документа.

снежана новаковић бурсаћ

БиХ

Новаковић Бурсаћ: Блануша звучи као кандидат за најважнију позицију у ФБиХ, а не у Републици Српској

ЕТИАС не представља визу, али без њега - улазак у ЕУ неће бити могућ.

Шта се мијења на границама?

Поред ЕТИАС-а, уводи се и нови систем контроле уласка и изласка (ЕЕС), који ће додатно пооштрити евиденцију путника, укључујући биометријске податке попут фотографије и отисака прстију.

Циљ оба система је већа безбједност и прецизније праћење кратких боравака у ЕУ.

"Златна виза": Потпуно друга категорија

За разлику од ЕТИАС-а, "златна виза" се не односи на туристе, већ на стране држављане који желе боравак или држављанство кроз инвестиције.

Састанак владајуће коалиције

Република Српска

Састанак лидера владајуће коалиције

У зависности од земље, улагања могу ићи од куповине некретнина до милионских инвестиција у привреду, због чега се овај програм значајно разликује од стандардних путних дозвола.

Шта ово значи за путнике?

У пракси, кратка путовања у ЕУ више неће бити "само пасош и пут" - већ ће захтијевати претходну онлајн дозволу и додатну таксу.

Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац запалила мреже: Трбушњаци, извајане ноге и скривена тетоважа у првом плану

Дугорочни боравци и даље остају посебна процедура, често везана за инвестиције или радне дозволе.

ЕУ поручује да су промјене уведене ради веће безбједности и контроле граница, али за путнике оне значе једно - више процедура и више трошкова, преноси "директно".

За лакши прелазак границе неке земље ЕУ ће увести такозване брзе траке, о чему смо већ писали што можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЕТИАС

ЕЕС Систем

ЕЕС

Брза трака

Европска унија

Златна виза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра је велики празник: Ово су најпознатији спасовдански обичаји

Друштво

Сутра је велики празник: Ово су најпознатији спасовдански обичаји

2 ч

0
гранични нови прелаз

Друштво

Пуштене у рад камере на новом Граничном прелазу Градишка

2 ч

0
пчелар пчеле природа мед

Друштво

"Чувајмо пчеле јер оне чувају нас"

3 ч

0
Нестала Наташа Степић, полиција покренула потрагу

Друштво

Нестала Наташа Степић, полиција покренула потрагу

3 ч

0

  • Најновије

15

59

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

15

49

Стравични снимци након урушавања балкона школе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner