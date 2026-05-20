Наташа Беквалац запалила мреже: Трбушњаци, извајане ноге и скривена тетоважа у првом плану

Аутор:АТВ
Поп звијезда Наташа Беквалац поново је привукла велику пажњу јавности након што је на друштвеним мрежама показала резултате тренинга и посебног режима исхране којем је посвећена посљедњих мјесеци.
Пјевачица се фотографисала у бикинију испред огледала, а пратиоци су одмах примијетили њену витку фигуру, изражене трбушњаке и извајане ноге.
Минијатурни купаћи костим додатно је истакао њен деколте и струк, док је пажњу привукла и тетоважа у предјелу кука која се ријетко може видјети у јавности.
Наташа је раније говорила о одрицањима и дисциплини које су биле потребне како би одржала жељени изглед, а једном приликом открила је и да је висока 168 центиметара.
Пјевачица је успјела скинути око 10 килограма захваљујући посебном режиму исхране базираном на смањеном уносу угљених хидрата.
Током дијете највише конзумира месо, јаја, зелено поврће, млијечне производе са мање угљених хидрата и орашасте плодове, док избјегава пецива, тјестенину, пиринач, слаткише и газиране сокове.
Како је раније навела, велику пажњу посвећује и менталном здрављу, па редовно практикује јогу и медитацију.
„Идем на јогу, радим медитацију, радим и друге ствари које су ми јако потребне да бих своје ментално здравље очувала. Јер кад немаш ментално здравље, џаба ти све. Рад на себи је до краја живота“, рекла је Наташа.
Додала је и да планира одлазак на Бали како би учествовала на посебним ретреат програмима посвећеним раду на себи и унутрашњем миру, пише Телеграф.
