„Run&More Weekend“ обуставља саобраћај: Детаљан списак затворених улица

На захтјев организатора спортске манифестације „Run & More Weekend“ Министарство унутрашњих послова Републике Српске спровешће обуставу саобраћаја у дане викенда, суботу и недјељу, односно 23. и 24. маја, саопштено је из Градске управе Бањалука.
Наиме, у суботу и недељу, односно 23. и 24. маја биће обустављен саобраћај због одржавања спортске манифестације „Run&More Weekend“ фестивал у оквиру којег ће се одржати полумаратонска трка и „Бамбини трка“, „Shool trka“ и „Color Run“ и то:
У суботу, 23. маја:
у периоду од 8.00 до 11.00 часова због „Бамбини трке“:
- Улица Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Булевара српске војске и
- Улица Младена Стојановић, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до раскрснице са Улицом Милана Радмана.
у периоду од 17.00 до 21.00 час због „Shool Run“ трке “:
- Улица Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Булевара српске војске.
у периоду од 17.30 до 20.00 часова због „Shool Run“ трке:
- Гундулићева улица, на дијелу од раскрснице са Улицом Олимпијских побједника до раскрснице са огранком Гундулићеве улице (непосредно прије објекта Алтернативне телевизије)
у периоду од 18.30 до 23.00 часа због „Color Run“ трке:
- Улица Олимпијских побједника, на дијелу од Улице Младена Стојановић до Булевара српске војске,
-Улица Краља Петра Карађорђевића, на дијелу од Улице Олимпијских побједника до раскрснице са Улицом Српска (код хотела Босна),
-Улица Вука Караџића, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Видовданске улице и
- Алеја светог Саве на дијелу од Улице Краља Петра Првог Карађорђевића до Улице Владике Платона.
У недјељу, 24. маја:
у периоду од 7.00 до 11.00 часова:
- Улица Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Булевара српске војске,
- Гундулићева улица,
- Улица Гавре Вучковића,
- Улица Мајке Југовића, на дијелу од Улице Гавре Вучковића до Булевара војводе Степе Степановића,
- Булевар војводе Степе Степановића, на дијелу од Улице мајке Југовића до Улице цара Лазара,
- Улица цара Лазара, на дијелу од Булевара војводе Степе Степановића до Улице Патре,
- Улица Патра, на дијелу од Улице цара Лазара до Улице Теодора Колокотрониса,
- Улица Теодора Колокотрониса, на дијелу од Улице Патре (кроз кружни ток) до раскрснице са Улицом Ђуре Даничића,
- Улица Здравка Челара, од Улице Краља Петра Првог Карађорђевића (кроз кружни ток) до Улице Теодора Колокотрониса,
- Краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Улице браће Мажар и мајке Марије (кроз кружни ток) до Улице Младена Стојановића,
- Булевар цара Душана, на дијелу од Улице крајишких бригада до Улице Теодора Колокотрониса, (кроз кружни ток),
- Улица Јована Дучића,
- Улица Српских пилота,
- Улица Милана Радмана, на дијелу од Улице српских пилота до Улице краља Петра Другог,
- Улица првог крајишког корпуса,
- Улица краља Петра Другог, на дијелу од Улице Милана Радмана до Улице Триве Амелице,
- Улица Триве Амелице, на дијелу од Улице краља Петра Другог до Булевара српске војске,
- Улица Др Младена Стојановића,
- Улица Првог крајишког корпуса,
- Улица Вука Караџића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра Првог Карађорђевић до раскрснице са Видовданском улицом,
- Алеја светог Саве од Улице Владике Платона до раскрснице са Улицом Kраља Петра Првог Карађорђевића,
- Книнска улица,
- Видовданска улица,
- Улица Милана Тепића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра Првог Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом и
Улица Марије Бурсаћ, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра Првог Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом.
Из Одјељења за саобраћај и путеве истичу како ће за вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја бити вршено на прописан начин од стране службених лица МУП-а.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја, у суботу 23. маја у периоду од 8.00 до 11.00 часова и од 17.00 до 23.00 часа на линијама јавног градског и приградског превоза биће извршено преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:
- линије јавног градског и приградског превоза из правца сјевера, које саобраћају Улицoм Младена Стојановића на дијелу од раскрснице са Улицом Триве Амелице до раскрснице Олимпијских побједника и Краља Петра Првог Карађорђевића биће извршено преусмјеравање право Улицом Триве Амелице на западни транзит, линије које иду према Лаушу и Паприковцу, се преусмјеравају на кружном току у Карађорђеву улицу и даље регистрованом трасом, а остале линије се даље преусмјеравају Булеваром цара Душан и даље регистрованом трасом,
- на линији 9б аутобуси из смјера Борика саобраћају до кружног тока у Алеји светог Саве и назад,
- на линији 7 аутобуси се из Улице Ранка Шипке са Паприковца преусмјеравају десно на Западни транзит, Булевар цара Душана и даље регистрованом трасом,
- на линији 13П аутобуси се из Улице Крајишких бригада преусмјеравају на Булевар цара Душана и даље регистрованом трасом,
- на линији 17А аутобуси са Ребровачког моста биће преусмјерени на Источни транзит, Улицом Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- на линији 20 аутобуси са Булевара Петра Бојовића биће преусмјерени Источним транзитом, Улицом Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија 14 креће од Улице Југ Богдана, Српских устаника, Рајка Боснића, Ђеде Кецмановића, Булеваром војводе Степе Степановића, Булеваром војводе Петра Бојовића, Булеваром војводе Живојина Мишића, лијево Улицом Гавре Вучковића, десно Булеваром војводе Степе Степановића, десно у Улицу цара Лазара преко моста Патра до кружног тока и назад Улицом цара Лазара, Булеваром војводе Степе Степановића, Улицом Мајке Југовић до Улице Југ Богдана.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћају само до паркинга „Малта“.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја у недјељу, 24. маја у времену од 7.00 до 11.00 часова, на линијама јавног градског и приградског превоза извршиће се преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:
- линије број 1 и 6 се преусмјеравају из Улице браће Пиштељића у улице Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија 3 и 3б са Булевара војводе Степе Степановића у Булевар Десанке Максимовића, новоизграђеним источним транзитом до кружног тога са Улицом Цара Лазара,
- линије број 7 се преусмјеравају из Улице Скендера Куленовића у улице Солунску, Омладинску, Крајишких бригада, Ранка Шипке и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линије број 8 се преусмјерава из Улице браће Пиштељића у улице Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада, Омладинску, Солунску, Скендера Куленовића и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линије број 9 и Бања Лука – Љубачево се преусмјеравају из Булевара Српске војске у Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар Десанке Максимовић, новоизграђени дио источног транита, Улица Гаврила Принципа, Војводе Пере Креце и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија број 9 Б се преусмјерава из Булевара Петра Бојoвића право, Булеваром српске војске и даље постојећом трасом,
- линије број 12, 19, 39, 39а се преусмјеравају у Улицу Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије и назад истом трасом у обрнутом смјеру,
- линије број 10 и 13 се преусмјеравају из Булевара српске војске у Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар Десанке Максимовића, новоизграђеним дијелом источног транзита, Гаврила Принципа и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линије број 13а и 13ц се преусмјеравају из Улице браће Пиштељића у улице Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада, до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,
- линија број 13б се преусмјерава из Улице Књаза Милоша у улице Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада, Омладинску, Солунску, Скендера Куленовића, Радоја Домановића и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија број 13п се преусмјерава Улицама Крајишких бригада, Омладинском, Радоја Домановића, Гаврила Принципа и новоизграђеним дијелом источног транзита до окретнице у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија број 14 се преусмјерава тако да аутобуси саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, те Булеваром Десанке Максимовића, Булеваром Петра Бојевића, Булеваром српске војске, улицама Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија број 14б се преусмјерава са Булевара Петра Бојовића право на Булевар српске војске и даље постојећом трасом,
- линија број 17 се преусмјерава из Крфске улице на новоизграђени источни транзит, улицама Гаврила Принципа, Бранка Мораче, Скендера Куленовића, Солунском, Омладинском, Карађорђевом и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија број 17а се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића, Булеваром српске војске, улицама Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линије јавног приградског и републичког превоза из смјера Бронзаног Мајдана,се преусмјеравају улицама Крајишких бригада, Ивана Горана Ковачића и даље постојећом трасом према станици,
- линије јавног републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају Булеваром српске војске и даље постојећом трасом и
- линије јавног приградског и републичког превоза из смјера сјевера се преусмјеравју улицама Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије и назад истом трасом обрнутим редослиједом.
- Молимо учеснике у саобраћају на додатни опрез и разумијевање - истакли су из Градске управе.
