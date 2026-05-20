Тришић Бабић: Када Српска гради, ради и инсистира на договору корист имају сви људи у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Можда је у Сарајеву, умјесто странаца, судова и теорија завјере, требало да се сједне са нама и прати оно што је договорено, поручила је Ана Тришић Бабић вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
"Данас се најбоље види колико су дијалог и договор изабраних представника конститутивних народа важнији од блокада и политичких представа из Сарајева с циљем укидања Републике Српске", додаје Тришић Бабић.
Истиче да институцијама Републике Српске и њима који раде у њима данас се јављају и грађани из Федерације БиХ, захвални што је мост прорадио и што људи више не морају да чекају и трпе посљедице туђих опструкција.
Можда је у Сарајеву, умјесто странаца, судова и теорија завјере, требало да се сједне са нама и прати оно што је договорено. Данас се најбоље види колико су дијалог и договор изабраних представника конститутивних народа важнији од блокада и политичких представа из Сарајева с…— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) May 20, 2026
"Када Република Српска гради, ради и инсистира на договору, корист имају сви људи у БиХ", истиче она у објави на друштвеној мрежи Икс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
39 мин0
Република Српска
1 ч3
Република Српска
1 ч3
Република Српска
1 ч0
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму