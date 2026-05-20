Аутор:АТВ
Коментари:3
Састанак лидера владајуће коалиције почео је данас у Бањалуци.
Састанку присуствују предсједници СНСД-а Милорад Додик, Уједињене Српске Ненад Стевандић, Социјалистичке партије Петар Ђокић, СПС-а Горан Селак, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, НПС-а Дарко Бањац и ДНС-а Ненад Нешић.
На састанку је и потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић, генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић, те организациони секретар Игор Додик.
Након састанка, који се одржава у Секретаријату СНСД-а, предвиђена је конференција за новинаре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму