Бубић: Нови гранични прелаз важан за привреду и грађане Српске и БиХ

АТВ
20.05.2026 14:11

Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске
Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић рекао је данас да је отварање новог граничног прелаза у Градишци веома важно за привреду, али и грађане Српске и БиХ, те да очекује да ће то бити трајно.

"Не могу да вјерујем да постоји иједан грађанин или привредни субјекат у БиХ коме није важно отварање новог граничног прелаза. Очекујем да ће на прелазу бити отворено више терминала, те да ће проток људи и робе бити много бржи него на старом", рекао је Бубић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да је јучерашње затварање старог граничног прелаза у Градишци због оштећења моста било погубно не само за привреду већ и за грађане Републике Српске и БиХ, преноси Срна.

"Више од 90 одсто транспортног саобраћаја одвија се преко овог граничног прелаза и хиљаде камиона је јуче враћено. За привреду је било погубно да тај прелаз не ради јер је један од два прелаза у БиХ који имају посебан инспекцијски надзор", навео је Бубић.

Раденко Бубић

нови гранични прелаз Градишка

ГП Градишка

Министарство привреде и предузетништва

