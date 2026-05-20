Додик: Живот Добриле Кукољ трајно свједочанство страдања и снаге људског духа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик рекао је да је с дубоком тугом примио вијест о смрти Добриле Кукољ, некадашњег заточеника логора Јасеновац, чији је живот остао трајно свједочанство страдања, али и непоколебљиве снаге људског духа.
"Цијелог живота достојанствено и храбро свједочила је истину о усташким злочинима над Србима у НДХ, чувајући од заборава жртве Јасеновца и опомињући будуће генерације на значај мира и слободе", истакао је Додик у телеграму саучешћа породици Добриле Кукољ, која је преминула данас у 94. години, преноси Срна.
Он је нагласио да ће њена неуморна борба за истину, снажна воља за животом и спремност да своје тешко искуство претвори у завјет памћења остати трајан примјер достојанства и моралне снаге.
"Одлазак Добриле Кукољ представља ненадокнадив губитак, не само за њену породицу, пријатеље и сараднике, већ и за цијелу Републику Српску. Саосјећајући у болу који вас је задесио, упућујем изразе најдубљег саучешћа", истакао је Додик
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч8
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч6
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму