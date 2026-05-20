Црнадак ударио на Станивуковића и ПСС: То је гест непријатељства!

Аутор:АТВ
И пред данашњи састанак опозиције, опет су у првом плану међусобни анимозитети међу "лидерима".
Тако је бившем шефу Клуба посланика ПДП, а данас предсједнику ПДП РС, Игору Црнатку, засметало то што на састанак није ни позван.
Домаћин састанка, лидер и ПДП-а и ПСС-а Драшко Станивуковић, чини се да сматра да посланик у актуелном сазиву Народне скупштине нема значај нити треба да утиче на одлуке који би опозициони блок требао да донесе.
За Црнатка, то је гест непријатељства.
"Одлука ПСС да не позове мене и ПДП РС на састанак опозиције је директан гест непријатељства, на који данас нећемо одговарати", рекао је Црнадак.
Црнадак сматра и да се "мора стати иза" Бранка Блануше, лидера СДС-а као кандидата за предсједника Републике Српске.
"Данас је ипак најважније да се искористи шанса која постоји, да се успостави јединствена колона око Бранка Блануше као кандидата за предсједника Републике Српске", наводи Црнадак.
