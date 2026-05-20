Logo
Large banner

Црнадак ударио на Станивуковића и ПСС: То је гест непријатељства!

Аутор:

АТВ
20.05.2026 10:07

Коментари:

0
Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске
Фото: Screenshot / YouTube

И пред данашњи састанак опозиције, опет су у првом плану међусобни анимозитети међу "лидерима".

Тако је бившем шефу Клуба посланика ПДП, а данас предсједнику ПДП РС, Игору Црнатку, засметало то што на састанак није ни позван.

Домаћин састанка, лидер и ПДП-а и ПСС-а Драшко Станивуковић, чини се да сматра да посланик у актуелном сазиву Народне скупштине нема значај нити треба да утиче на одлуке који би опозициони блок требао да донесе.

За Црнатка, то је гест непријатељства.

"Одлука ПСС да не позове мене и ПДП РС на састанак опозиције је директан гест непријатељства, на који данас нећемо одговарати", рекао је Црнадак.

Црнадак сматра и да се "мора стати иза" Бранка Блануше, лидера СДС-а као кандидата за предсједника Републике Српске.

"Данас је ипак најважније да се искористи шанса која постоји, да се успостави јединствена колона око Бранка Блануше као кандидата за предсједника Републике Српске", наводи Црнадак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Црнадак

Драшко Станивуковић

ПСС

Покрет Сигурна Српска

Бранко Блануша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драшко Станивуковић и Тања Вукомановић

Република Српска

Тања Вукомановић замијенила Игора Црнатка

1 седм

9
Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске

Република Српска

Дефинитиван разлаз са Станивуковићем: Црнадак представио странку

1 седм

7
Познат термин састанака опозиционих странака

Република Српска

Познат термин састанака опозиционих странака

3 ч

7
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

"У једној колони Блануша нестраначки, Драшко свестраначки, а Вукановић надстраначки"

2 ч

10

Више из рубрике

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

"У једној колони Блануша нестраначки, Драшко свестраначки, а Вукановић надстраначки"

2 ч

10
Познат термин састанака опозиционих странака

Република Српска

Познат термин састанака опозиционих странака

3 ч

7
У Српској рођено 20 беба

Република Српска

У Српској рођено 20 беба

3 ч

0
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Скандалозно - Блануша признао да је СДС спреман имовину Српске предати Сарајеву

3 ч

10

  • Најновије

11

25

"Откинуо ми је пола младежа зубима" Прва изјава Ђанија након што га је угризао човјек

11

24

Нестао Дарио Корићанац из Бањалуке: Возило пронађено код цркве

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner