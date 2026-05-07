Дефинитиван разлаз са Станивуковићем: Црнадак представио странку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Игор Црнадак представио је нову странку ПДП Републике Српске, изјавивши да изворног ПДП-а нема од октобра прошле године.
Црнадак је то изјавио алудирајући на тренутак када је Драшко Станивуковић формирао свој Покрет Сигурна Српска.
Овиме је и званично завршен разлаз са Станивуковићем.
Црнадак је рекао да ће изворна идеја ПДП-а у новој странци добити свој наставак, али са људима који су спремни на стварне, а не козметичке промјене.
Најавио је излазак на октобарске изборе на свим нивоима, Црнадак и поручио да нова организација настаје као одговор на тренутно стање у опозицији, нудећи конкретна рјешења умјесто "намјештених осмјеха“ и личних интереса.
Такође, рекао је и да ће сутра имати први разговор, и то са Бранком Бланушом, предсједником СДС.
Говорећи о "старом" ПДП-у рекао је да та странка не постоји одавно.
"Ту су неки други људи са неким другим идејама, циљевима, начином понашања и начином дјеловања који уопште нема никакве додирне тачке са нама", рекао је Црнадак.
