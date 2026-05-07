Уводе се скенери, релевантно ручно бројање

Аутор:Андреа Јаглица
Коментари:1
Скенери ће утврдити резултате - одмах. Важиће се они - ручно пребројани. Оно што не буде математички тачно неће више поново бројати општинске и градске комисије.
Први пут кад преброје гласове, резултате уносе у апликацију, а ЦИК-у шаљу вреће. Централна изборна комисија даље утврђује одступања између скенера и ручног бројања, а онда броји, скенира, пребројава поново – све док не буде задовољна.
"У случају и даље истих разлика превагнуће резултат ручног бројања у главном центру за бројање над којим ми имамо потпуну контролу", рекла је Ирена Хаџиабдић, члан Централне изборне комисије БиХ.
Коначне побједнике избора одредиће бројање у Главном центру у Сарајеву. Чланови који су гласали за ову новину кажу „уводимо већу контролу због додатног интегритета“ јер бирачким одборима очигледно више не вјерују. Они који су гласали против кажу – кршите Изборни закон.
"На овај начин мислим да се врши и централизација изборног процеса да се умјесто на, оно што је интенција и европска и свјетска мјерила, да се пребројава на бирачком мјесту и евентуално на градском и опћинском изборном повјеренству сада ми то све пребацујемо у главни центар за пребројавање", рекао је Владо Рогић, члан Централне изборне комисије БиХ.
"Гомиламо процесе у Централној изборној комисији. Поред нових изборних технологија које су новина, сада уводимо још један процес који је апсолутно и непотребан, а прије свега, није усклађен са законом", поручује Ахмет Шантић, члан Централне изборне комисије БиХ.
Поред пребројавања у Сарајеву које је спорно по слову закона – на политички терен да не залазимо овом приликом, одлука о томе да се уведу нове изборне технологије, а да се релевантним сматра ручно бројање није само питање бацања 112 милиона марака. Скенери треба да имају редундантну меморију – једна фаза похраниће податке о гласању, друга ће сачувати слике скенираних гласачких листића. Није објашњено како ће и зашто ЦИК умјесто визуелно доступних оригиналних листића убачених у кутију као валидне узимати листиће који су се бројали на лицу мјеста, па путовали до Сарајева, па се тамо опет пребројавали.
Једина до краја објашњена и врло охрабрујућа промјена односи се на скенирање отиска прста бирача прије гласања. То би требало да спријечи да се на изборима евидентирају гласови мртвих људи или људи који нису ни гласали.
Па ипак, и ту има проблема. Полиција ће, према данас усвојеном Правилнику, по бирачким мјестима на дан избора хватати људе који покушају да гласају умјесто неког другог. Владо Рогић имао је примједбу и на нову обавезу бирачких одбора да зову полицију на лицу мјеста.
"На овај начин ћемо само успорити бирачки процес, омогућићемо разна новинска извјешћа, биће ситуација на терену гдје ће се приказивати то алармантно, да не кажем, мораће се продужавати", каже Рогић.
Мораће се пуно радити на едукацији бирачког тијела, кажу у ЦИК-у. Каква литота! Посебно имајући у виду да ЦИК више нема повјерења у бирачке одборе да знају да броје – камоли да рукују софистицираном опремом и навигирају збуњени народ. Колико ће тек морати да раде на информисању и едукацији самих бирача.
Едукација је већ почела. Спремите се за мало бојења. Биће и фломастера на бирачким мјестима.
"Сви бирачи ће морати испунити гласачки листић – не иксом као некад него кружић који ће бити за означавање гласачког листића – потпуно га обиљежити добро цијели кружић тако да не буде сумњи у то да ли је апарат добро скенирао или не", објашњава Хаџиабдић.
Или можда баш неће морати. Ко неће да боји – икс-окс није пожељан, али је, изгледа, дозвољен.
"Што не значи да ако гласачки листић буде означен на стари начин да тај листић ће бити неважећи. Зато се ради ручно бројање", додаје Хаџиабдић.
Не дешава се ништа ново за бираче, каже Суад Арнаутовић. У сљедећој реченици објашњава шта се све ново дешава. Скенирање личног документа, скенирање отиска прстију, преузимање листића, цртање кружића, па до кутије.
"И сад је ту само у тих, да тако кажем, три секунде једна разлика, гдје он гласачки листић не убацује као прије одмах директно у кутију него прво га пробацује кроз апарат", каже Арнаутовић.
Управо овако како је показао држаће се гласачки листићи већ обиљежени кружићем код кандидата за којег смо гласали у сред сале бирачког мјеста. Предвиђене су неке фасцикле за покривање листића – биће забаве, можда да се направе неки пробни избори за три и по милиона бирача.
Мијења се и изглед гласачког листића – кажу биће накнадно прецизиран. Формат мора бити другачији у односу на досадашње изборе јер се досадашњи у пилот пројекту показао проблематичан.
"Више нећемо имати он е дуге листиће који су запињали", рекла је Хаџиабдић.
Непосредно пред конференцију за медије, ЦИК је донио неодређену одлуку о изгледу, садржају и својству гласачких листића, с, како каже Вања Бјелица-Прутина минимумом доступних информација. Како се изразила, дјеловало је да ће о осталом одлучити добављач.
"У оном дијелу у којем гласачки листић мора бити прилагођен специфичним изборним технологијама који подаци ће се искристалисати по закључењу уговора с добављачем", рекла је Вања Бјелица-Прутина, члан Централне изборне комисије БиХ.
Суад Арнаутовић данас ју је подсјетио да садржај, изглед, својства и карактеристике гласачког листића морају да буду у складу са Законом. Закон прописује бројеве према резултатима жријеба и имена свих кандидата. А Арнаутовић је прије 4 дана новинару Хајата објаснио да ће ЦИК наштампати разних листића. Према том што је напричао, оно што ће улазити у скенер ипак ће више личити на лото него на гласачки листић.
"Или ће на овој са стране бити само да ставите икс... Биће бројеви, без имена? Без имена", каже Арнаутовић.
Додао је Арнаутовић да је ЦИК већ ријешио питање листића. Јуче су се испричали из добављачем. Уговор са Смарматиком ускоро ће бити потписан. Ради се о фирми која је, већ добро познато како, побиједила на тендеру. Мање познато, ради се о фирми чији скенери у пилот пројекту нису препознавали дописивање, те чији биометријски уређаји нису препознали више од 5% стварних гласача. Најбоља ствар у вези с увођењем изборних технологија је што скенери евидентирају гласове у реалном времену, па ћемо резултате избора имати брзо послије затварања бирачких мјеста. Проблем је само у томе што ти модерни резултати неће бити релевантни јер се мандати дијеле на основу оних које ћемо добити након ЦИК-овог традиционалног маратонског бројања у Сарајеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму