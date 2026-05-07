Ружичић: Кривична пријава појединцима повезаним са ратним структурама из ФБиХ

На вијест да је општина Језеро уплатила новац за студенткињу из те општине која студира у Сарајеву, једнако као и свим другим студентима, порука бошњачких удружења ветерана "Нашој дјеци не треба четнички новац".
Начелница општине Језеро, Снежана Ружичић све је пријавила Сипи. Посебно је забрињава чињеница да се једно хумано и добро дјело осуђује од стране екстремних чланова друштва, који настављају да шире негативне коментаре и говор мржње путем друштвених мрежа.
"Иако постоје одређене политичке границе, у људским односима и добрим дјелима те границе никад не постоје у општини Језеро. Ми заиста живимо један суживот у правом облику са нашим становницима", каже Ружичићева.
"У нашој заједници апсолутно немате нити један примјер било каквог инцидента на тему наших опредијељености или како се зовемо. Ми једнако помажемо свим областима, студентским ,културним, социјалним областима наше становник без обзира како се зову", додаје она.
Подршку начелници пружили су и представници Борачке организације Републике Српске, као и општинске борачке организације Језеро. Траже од надлежних институција да истраже случај вербалног напада те да процесуирају оне који шире мржњу и упућују увреде.
"Све ово што долази са стране, није у реду, зато што наша начелница општине Језеро ради у интересу свих грађана са општине Језеро", рекао је Радослав Качар, замјеник предсједника Општинске борачке организације Језеро.
Од институција са нивоа БиХ тражимо да коначно почну радити у складу са законима и прописима, да кажњавају све оне који истински распирују мржњу, а не невине људе и да им критеријуми у раду буду искључиво законске норме, а не национална припадност, наведено је у саопштењу Борачке организације Републике Српске.
