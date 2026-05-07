Српска успоставила Регистар стварних власника - шта то значи

АТВ
07.05.2026 18:30

Влада Републике Српске
Република Српска успоставила је Регистар стварних власника, важан механизам за унапређење транспарентности власничких структура правних лица и јачање борбе против корупције, прања новца и финансирања тероризма.

Регистар је доступан грађанима путем интернет странице Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката Републике Српске, а Република Српска је прва у БиХ која је реализовала овај пројекат, саопштено је из Министарства правде.

Успостављање регистра представља значајан искорак ка модернизацији правног и институционалног система Републике Српске, али и важан корак у процесу европских интеграција.

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је ријеч о пројекту од великог значаја за јачање правне сигурности и повјерења грађана у институције.

"Република транспарентности Српска показује да има капацитет да међу првима у региону проводи озбиљне реформе у области и борбе против финансијског криминала. Успостављање Регистра стварних власника представља важан корак ка јачању правне сигурности, повјерења грађана и унапређењу пословног амбијента“, рекао је Селак.

Он је нагласио да је успостављање регистра један од кључних захтјева међународних тијела за процјену система спречавања прања новца и финансирања тероризма, укључујући МОНИВАЛ и ФАТФ, посебно у контексту процеса оцјењивања БиХ у вези са могућим стављањем на "Сиву листу“.

Селак је подсјетио и да је функционалан регистар један од услова Европске уније у оквиру Плана раста за Западни Балкан, те важан сегмент за остваривање финансијске помоћи ЕУ.

Тренутно је у току прва тестна фаза имплементације регистра, у оквиру које је успостављен тестни модел система са више од 90 одсто унесених података.

"Наш циљ је да систем буде потпуно функционалан, поуздан и усклађен са европским стандардима, уз истовремену заштиту права и података грађана и пословних субјеката", поручио је Селак.

У наредној фази планирано је додатно техничко и нормативно усклађивање система, повезивање са другим базама података, као и доношење посебног закона којим ће област регистра стварних власника бити детаљније уређена и усклађена са европским директивама и стандардима МОНИВАЛ.

Регистар стварних власника

министарство правде

Влада Републике Српске

Република Српска

