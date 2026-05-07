Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

АТВ
07.05.2026 18:05

Шпанска полиција заплијенила је на броду код Канарских острва 30 тона кокаина чија се вриједност процјењује на више од 812 милиона евра, те ухапсила 23 члана посаде.

Ово је највећа запљена кокаина у Европи у историји.

Дрога се налазила у броду "Арконијан", који је пловио под заставом Коморских Острва, а који је шпанска полиција пресрела након дојаве.

Истражиоци вјерују да је кокаин требало да буде пребачен на брзе чамце на мору и прокријумчарен у континентални дио Шпаније.

На броду су пронађени ватрено оружје и муниција, а шест чланова посаде откривено је како се крије након што је полиција упала на брод.

Запљена је надмашила досадашњи европски рекорд од 25 тона опојних средстава које је њемачка полиција пронашла у луци Хамбург у јуну 2024. године.

