Logo
Large banner

Свијет страхује од потеза Ирана

Аутор:

АТВ
07.05.2026 17:22

Коментари:

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Војни аналитичар Мајкл Кларк сматра да је Вашингтон у незавидној позицији када је у питању рат са Ираном и да само тражи излазну стратегију.

"Мислим да смо стигли до тачке у којој САД сада очајнички жели да изађе из сукоба и тражи начин који може да се представи као некако бољи од споразума из 2015. године", наводи Кларк за "Скај Њуз".

ватерполо србија

Остали спортови

Ово је изјава због које ватерполисти неће да играју за Србију

Додаје како се у Вашингтону прича о многим стварима, али да ће стварност бити другачија.

"У стварности, то ће изгледати веома слично старом споразуму, али под нешто лошијим условима јер Иранци сада имају много тврђе руководство него што су имали 2015. године", истиче аналитичар.

Једна од кључних промјена у односу на предратно стање јесте иранска демонстрација моћи у кључном морском пролазу.

Аналитичар истиче да је Техеран сада свјестан своје полуге коју раније није користио у овој мјери.

"Они сада знају колико је лако блокирати Ормуски мореуз, учинити га непловним веома, веома једноставно, што 2015. нису могли да ураде", објашњава Кларк.

Илу-рудар-260925

Економија

У Српској откривено ново налазиште сребра, цинка и олова

Управо је блокада мореуза нанијела највећу штету свјетској економији и натјерала Трампову администрацију на редефинисање циљева.

Опасност од Русије и Сјеверне Кореје

Иако Кларк наводи да је Иран "неколико година удаљен" од обнове својих нуклеарних постројења након жестоких америчко-израелских удара, упозорава да то није трајна гаранција безбједности.

"То не спречава некога попут Сјеверне Кореје или Русије да им у будућности дају потребне материјале и технологију", закључује Кларк.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Хормушки мореуз

Ормуски мореуз

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Комби аустријске полиције.

Свијет

Детаљи ужаса на улици у Линцу: Дјед убио супругу и кћерку, а потом и себе

3 ч

0
Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

Смртоносни вирус са крузера шири страх: Путници нестали након искрцавања

4 ч

0
Француски носач авиона плови ка Хормушком мореузу

Свијет

Француски носач авиона плови ка Хормушком мореузу

5 ч

0
Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт

Свијет

Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт

5 ч

0

  • Најновије

18

30

Српска успоставила Регистар стварних власника - шта то значи

18

23

Дошао ми је крај: Нагло позлило Ери Ојданићу

18

16

Марија Шерифовић и Јована Пајић умало завршиле у затвору

18

05

Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

17

58

Прогноза за наредне седмице је разочаравајућа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner