Свијет страхује од потеза Ирана

Војни аналитичар Мајкл Кларк сматра да је Вашингтон у незавидној позицији када је у питању рат са Ираном и да само тражи излазну стратегију.
"Мислим да смо стигли до тачке у којој САД сада очајнички жели да изађе из сукоба и тражи начин који може да се представи као некако бољи од споразума из 2015. године", наводи Кларк за "Скај Њуз".
Додаје како се у Вашингтону прича о многим стварима, али да ће стварност бити другачија.
"У стварности, то ће изгледати веома слично старом споразуму, али под нешто лошијим условима јер Иранци сада имају много тврђе руководство него што су имали 2015. године", истиче аналитичар.
Једна од кључних промјена у односу на предратно стање јесте иранска демонстрација моћи у кључном морском пролазу.
Аналитичар истиче да је Техеран сада свјестан своје полуге коју раније није користио у овој мјери.
"Они сада знају колико је лако блокирати Ормуски мореуз, учинити га непловним веома, веома једноставно, што 2015. нису могли да ураде", објашњава Кларк.
Управо је блокада мореуза нанијела највећу штету свјетској економији и натјерала Трампову администрацију на редефинисање циљева.
Иако Кларк наводи да је Иран "неколико година удаљен" од обнове својих нуклеарних постројења након жестоких америчко-израелских удара, упозорава да то није трајна гаранција безбједности.
"То не спречава некога попут Сјеверне Кореје или Русије да им у будућности дају потребне материјале и технологију", закључује Кларк.
