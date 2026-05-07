Француски носач авиона плови ка Хормушком мореузу

АТВ
07.05.2026 13:20

Фото: US Navy, NASA

Француски носач авиона на нуклеарни погон Шарл де Гол (Charles de Gaulle) плови према Хормушком мореузу у припреми за могућу одбрамбену мисију, чији је циљ поновно успостављање безбједне пловидбе. Француско Министарство оружаних снага саопштило је у сриједу да је носач прошао Суецки канал те ушао у Црвено море. Тај стратешки пловни пут блокиран је због рата између САД-а, Израела и Ирана.

Иницијативу за успостављање мултинационалне мисије предводе француски предсједник Емануел Макрон (Emmanuel Macron) и британски премијер Кир Стармер (Keir Starmer). Истакли су да ће операција бити искључиво одбрамбеног карактера те да ће бити покренута тек након завршетка тренутних ратних сукоба. Главни циљ је обнова слободе пловидбе у мореузу.

Хормушки мореуз је прије избијања рата био једна од најважнијих поморских рута на свијету. Кроз њега је пролазило приближно 20 одсто укупне свјетске трговине нафтом, што потврђује његову изузетну економску и енергетску важност.

