Трамп ударио на Европу, поново

07.05.2026 12:22

Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је потписао нову америчку стратегију за борбу против тероризма, гдје је посебно издвојена Европа као регион.

Стратегија се такође фокусира на искорјењивање "насилних љевичарских екстремиста", укључујући "радикално про-трансродне" групе, док Трампова конзервативна администрација појачава политичке нападе на противнике.

Документ додатно ставља наркокартеле у сјеверној и јужној Америци у средиште антитерористичких напора.

Европа на удару жестоких критика

Међутим, неке од најжешћих формулација усмјерене су према Европи, дому бројних америчких савезника који ће бити узнемирени што се њихов континент поново нашао на мети Трампове администрације.

"Свима је јасно да добро организоване непријатељске групе искоришћавају отворене границе и с њима повезане глобалистичке идеале. Што више ове стране културе расту и што дуже трају садашње европске политике, то је тероризам загарантованији", наводи се у стратегији.

Усвојени документ је посебно издвојио историјску улогу Старог континента, али и да би досадашња пракса требало да се обустави.

"Као родно мјесто западне културе и вриједности, Европа мора одмах да делује и заустави своје намјерно пропадање", стоји у стратегији коју је предводио координатор за борбу против тероризма Себастиан Горка.

У извјештају се наводи да европске државе остају најважнији и дугорочни партнери САД-а у борби против тероризма.

"Свијет је сигурнији када је Европа снажна, али Европа је озбиљно угрожена и истовремено је мета тероризма и инкубатор терористичких пријетњи", пише у овом документу.

Нове критике Европе долазе само неколико мјесеци након што је Трампова нова стратегија националне безбједности навела да се континент суочава с цивилизацијским брисањем због имиграције.

Трамп је такође недавно напао европске савезнике у оквиру НАТО због тога што нису помогли у његовом рату против Ирана.

Горка је рекао да ће се званичници администрације касније ове седмице састати са савезницима како би разговарали о томе како могу да ојачају своје антитерористичке стратегије.

"Као што је Трамп врло јасно рекао, озбиљност вас као партнера и савезника мерићемо према томе колико доприносите", рекао је новинарима, додајући да САД очекује више од својих партнера.

Љевичарске групе остају велика преокупација администрације републиканског председника, а стратегија циља оно што назива "насилним љевичарским екстремистима, укључујући анархисте и антифашисте".

У документу се наводи да ће амерички антитерористички напори приоритетно радити на брзом идентификовању и неутрализацији насилних секуларних политичких група чија је идеологија антиамеричка, радикално про-трансродна и анархистичка.

