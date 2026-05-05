Завршићете у кланици: Језива пријетња Американцима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Актуелни високи савјетник иранског врховног верског вође ајатолаха Хамнеија и бивши министар спољних послова Ирана Али Акбар Велајати упозорио је америчке маринце да су жртве америчког предсједника Доналда Трампа.
У објави на свом налогу на мрежи Икс, Велајати је упутио упозорење члановима посаде америчког ратног брода "УСС Триполи" који се тренутно налази у водама Персијског залива близу Ирана са мисијом спровођења блокаде и укидања иранске контроле над Ормуским мореузом, преноси иранска државна телевизија "Прес".
"Ви сте статисти у филмској представи за Трампове сљедеће предсједничке изборе. Ваш предсједник није успио да спаси америчке снаге у претходним ратовима", поручио је Велајати.
Он је упозорио америчке маринце да ће их допринос Трамповом "коцкању у Персијском заливу коштати живота".
"Сада сте задужени да спасавате финансијске интересе у нашем региону, али ћете на крају завршити у кланици", наводи се у објави на мрежи Икс коју је Велајати упутио америчким маринцима.
Ово упозорење је објављено дан након што су иранске и америчке поморске снаге размијениле ватру у близини Ормуског мореуза, а Трамп саопштио да је наредио операцију укидања иранске контроле транзита терета преко Ормуског мореуза.
