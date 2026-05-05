Logo
Large banner

Завршићете у кланици: Језива пријетња Американцима

Аутор:

АТВ
05.05.2026 20:51

Коментари:

0
Завршићете у кланици: Језива пријетња Американцима
Фото: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

Актуелни високи савјетник иранског врховног верског вође ајатолаха Хамнеија и бивши министар спољних послова Ирана Али Акбар Велајати упозорио је америчке маринце да су жртве америчког предсједника Доналда Трампа.

У објави на свом налогу на мрежи Икс, Велајати је упутио упозорење члановима посаде америчког ратног брода "УСС Триполи" који се тренутно налази у водама Персијског залива близу Ирана са мисијом спровођења блокаде и укидања иранске контроле над Ормуским мореузом, преноси иранска државна телевизија "Прес".

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 36. кола

"Ви сте статисти у филмској представи за Трампове сљедеће предсједничке изборе. Ваш предсједник није успио да спаси америчке снаге у претходним ратовима", поручио је Велајати.

Он је упозорио америчке маринце да ће их допринос Трамповом "коцкању у Персијском заливу коштати живота".

"Сада сте задужени да спасавате финансијске интересе у нашем региону, али ћете на крају завршити у кланици", наводи се у објави на мрежи Икс коју је Велајати упутио америчким маринцима.

Префарбан Венеција мост

Бања Лука

Бањалука добила ново, шарено, ругло

Ово упозорење је објављено дан након што су иранске и америчке поморске снаге размијениле ватру у близини Ормуског мореуза, а Трамп саопштио да је наредио операцију укидања иранске контроле транзита терета преко Ормуског мореуза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Иран Америка сукоб

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хорор свадба: Младожења убијен док је ишао по младу

Свијет

Хорор свадба: Младожења убијен док је ишао по младу

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Нестала Епстинова жртва: Мистерија потреса Њујорк

3 ч

0
Ко је највећа стипса међу милијардерима

Свијет

Ко је највећа стипса међу милијардерима

4 ч

0
Погинули ватрогасци Виктор Кузменко и Дмитро Скрил

Свијет

Русија жестоко одговорила: Убијен херој Украјине

6 ч

0

  • Најновије

22

52

Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

22

45

Херцеговачки геније изборио мјесто на престижном московском државном Институту

22

27

Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном

22

10

Куп Републике Српске: Нови трофеј за ЖРК Борац

22

05

Бобан Кустурић пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner