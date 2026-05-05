Logo
Large banner

Нестала Епстинова жртва: Мистерија потреса Њујорк

Аутор:

АТВ
05.05.2026 19:16

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Бивша манекенка и једна од првих жена која је јавно оптужила Џефрија Епстина за сексуално злостављање нестала је у Њујорку, након што је изненада прекинула свакодневни контакт са породицом.

Ријеч је о Елисабети Таи Ферето (50), која није виђена нити се јавила ближњима од 22. априла, што је изазвало озбиљну забринутост и покренуло потрагу у коју су укључене и италијанске и америчке власти.

Нестанак након повратка из Италије

Према доступним информацијама, Ферето је почетком априла боравила у Италији, гд‌је је посјетила породицу у регији Венето, а потом се вратила у Њујорк, гд‌је живи још од 2001. године.

Након повратка, контакт с породицом је нагло прекинут, телефон јој је недоступан, а профили на друштвеним мрежама су деактивирани или обрисани.

Забринути чланови породице пријавили су њен нестанак надлежним институцијама у Италији, а случај је прослијеђен и америчким властима.

Позната по свједочењу против Епстина

Ферето је постала позната јавности 2019. године, када је изнијела детаље сусрета с Епстином из 2004. године у његовој кући на Менхетну.

Тада је тврдила да је на састанак дошла вјерујући да је ријеч о пословној прилици, али да се ситуација претворила у непријатно и застрашујуће искуство.

Према њеним ријечима, Епстин се током сусрета почео свлачити и понудио јој сексуално сугестиван предмет, након чега је реаговала инстинктивно.

Елмедин Конаковић

БиХ

Медији Елмедину Конаковићу дали нови надимак

"Уграбила сам га и бацила према њему, а онда сам побјегла што сам брже могла", описала је раније.

Додала је и да је током покушаја бијега била заустављена од стране жене за коју се вјерује да је Жизелин Максвел, која јој је рекла да не може отићи и нагласила Епстинову моћ и утицај.

Истрага у току, без званичних резултата

Италијанско министарство вањских послова потврдило је да је укључено у случај и да сарађује с америчким институцијама како би се утврдило шта се догодило.

Истовремено, њујоршка полиција води истрагу, али за сада нема званичних информација о њеној судбини, наводи "Метро". У појединим извјештајима наводи се и да полиција нема формално евидентиран случај пријаве, што додатно компликује ситуацију.

Шири контекст Епстиновог случаја

Џефри Епстин, амерички финансијер који је оптужен за трговину малољетницама и сексуално злостављање, пресудио је себи 2019. године у затвору у Њујорку док је чекао суђење.

Његов случај и даље изазива глобалну пажњу због великог броја жртава и веза с утицајним личностима, а многе жене су годинама касније почеле јавно говорити о својим искуствима, преносе Независне новине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

Њујорк

истрага

Нестанак

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ко је највећа стипса међу милијардерима

Свијет

Ко је највећа стипса међу милијардерима

1 ч

0
Погинули ватрогасци Виктор Кузменко и Дмитро Скрил

Свијет

Русија жестоко одговорила: Убијен херој Украјине

3 ч

0
Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Свијет

Глобалне резерве нафте близу осмогодишњег минимума

5 ч

0
Трамп тврди да су САД већ побиједиле Иран: Сукоб би могао да траје још двије-три недјеље

Свијет

Трамп тврди да су САД већ побиједиле Иран: Сукоб би могао да траје још двије-три недјеље

7 ч

0

  • Најновије

20

10

Извучени Лото бројеви: Резултати 36. кола

19

56

Бањалука добила ново, шарено, ругло

19

37

Хоће ли СДС имати кандидата за изборе?

19

33

Новак Ђоковић сазнао потенцијалног ривала у Риму

19

28

Шесторо повријеђених у ланчаном судару

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner