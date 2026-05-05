Нестала Епстинова жртва: Мистерија потреса Њујорк

Бивша манекенка и једна од првих жена која је јавно оптужила Џефрија Епстина за сексуално злостављање нестала је у Њујорку, након што је изненада прекинула свакодневни контакт са породицом.
Ријеч је о Елисабети Таи Ферето (50), која није виђена нити се јавила ближњима од 22. априла, што је изазвало озбиљну забринутост и покренуло потрагу у коју су укључене и италијанске и америчке власти.
Према доступним информацијама, Ферето је почетком априла боравила у Италији, гдје је посјетила породицу у регији Венето, а потом се вратила у Њујорк, гдје живи још од 2001. године.
Након повратка, контакт с породицом је нагло прекинут, телефон јој је недоступан, а профили на друштвеним мрежама су деактивирани или обрисани.
Забринути чланови породице пријавили су њен нестанак надлежним институцијама у Италији, а случај је прослијеђен и америчким властима.
Ферето је постала позната јавности 2019. године, када је изнијела детаље сусрета с Епстином из 2004. године у његовој кући на Менхетну.
Тада је тврдила да је на састанак дошла вјерујући да је ријеч о пословној прилици, али да се ситуација претворила у непријатно и застрашујуће искуство.
Према њеним ријечима, Епстин се током сусрета почео свлачити и понудио јој сексуално сугестиван предмет, након чега је реаговала инстинктивно.
"Уграбила сам га и бацила према њему, а онда сам побјегла што сам брже могла", описала је раније.
Додала је и да је током покушаја бијега била заустављена од стране жене за коју се вјерује да је Жизелин Максвел, која јој је рекла да не може отићи и нагласила Епстинову моћ и утицај.
Италијанско министарство вањских послова потврдило је да је укључено у случај и да сарађује с америчким институцијама како би се утврдило шта се догодило.
Истовремено, њујоршка полиција води истрагу, али за сада нема званичних информација о њеној судбини, наводи "Метро". У појединим извјештајима наводи се и да полиција нема формално евидентиран случај пријаве, што додатно компликује ситуацију.
Џефри Епстин, амерички финансијер који је оптужен за трговину малољетницама и сексуално злостављање, пресудио је себи 2019. године у затвору у Њујорку док је чекао суђење.
Његов случај и даље изазива глобалну пажњу због великог броја жртава и веза с утицајним личностима, а многе жене су годинама касније почеле јавно говорити о својим искуствима, преносе Независне новине.
