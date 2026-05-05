Медији Елмедину Конаковићу дали нови надимак

Аутор:АТВ
Коментари:2
Када се понашате као инфлуенсер, а не као политичар, онда је велика вјероватноћа да се сами запетљате у својим лажима.
Пише ово сарајевски "Аваз" о министру иностраних послова БиХ којем је дао и нови надимак - Динокио.
Република Српска
Огласио се Сташа Кошарац након што му је позлило
"Када верглате сваки дан по друштвеним мрежама, а сваки други дан сте у студију неке телевизије и постајете њихов инвентар када год фали гостију, морате се трудити да сваки пут нешто кажете ново. У тој гомили изјава логично је да проклижете и 'лупате као Максим по дивизији', па и демантујете сами себе", пише "Аваз" и додаје:
"Управо у том верглању између телевизијских студија и друштвених мрежа министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић је, не тако давно, изнио невјероватно глупу тврдњу, коју сваки лаик може демантовати. Он је тврдио да смо ми 'шампиони у европским интеграцијама', иако је било свима јасно да су Црна Гора и Албанија свјетлосним годинама испред нас у том процесу. Није то ствар субјективних дојмова, него броја отворених и затворених кластера. Црна Гора је до сада затворила 14 поглавља од укупно 33, а има амбицију да све преостале заврши до краја године, како би им се омогућило чланство до краја 2028. године".
Свијет
Ко је највећа стипса међу милијардерима
Портал потом подсјећа на данашњу изјаву Конаковића коју је дао након сједнице Савјета министара.
"Данас, након сједнице Савјета министара БиХ, Елмедин Конаковић је и сам својом изјавом открио да оно што је раније говорио тешка ублеха. Данас каже да нам је Европска унија све даље, да смо неозбиљни и да се треба убрзати европски пут", пише портал и потом цитира Конаковића.
"Ово није однос ЕУ према БиХ, него према свим земљама. Сигуран сам да ће велики број наших грађана избјегавати одласке у ове земље због ових гужви. Апелујем на власти Хрватске да о томе размисле. То ће сигурно имати утицаја на њихову туристичку сезону. Ово само показује зашто смо од почетка инсистирали императивно на убрзавању европског пута. Док се ми не уозбиљимо не очекујем да ће ЕУ према нама имати било какве олакшице", рекао је Конаковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.