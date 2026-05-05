Шесторо повријеђених у ланчаном судару

Аутор:АТВ
Шест особа је повријеђено, од којих једна теже, у ланчаном судару на ауто-путу Београд-Нови Сад код Батајничке петље, речено је у Хитној помоћи.
У судару нешто након 16.00 часова учествовала су четири возила, преноси Танјуг.
Екипе Хитне помоћи превезле су повријеђене у Ургентни центар, гдје су једном лицу констатоване теже повреде.
