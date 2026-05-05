Нестала деветогодишња дјевојчица, родитељи моле за помоћ

Дјевојчица Аљона стара 9 година је нестала јутрос у Новом Саду. Полицији је нестанак пријавио отац дјевојчице, јављају медији у Србији.
У тренутку нестанка дјевојчица је била обучена у фармерке, светлу дуксерицу, патике и са собом је имала црну торбу (као на фотографији).
Мајка дјевојчице је потврдила да дјевојчица и даље није пронађена, преноси "Блиц".
Родитељи моле све који је виде да позову полицију или да се јаве породици на број телефона +381621924352.
