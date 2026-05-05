ФК Борац обавјештава јавност да је на Градском стадиону у Бањалуци одржана конститутивна сједница Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац на којој је за предсједника Организационог одбора изабран Милорад Додик.
На конститутивној сједници поред предсједника Милорада Додика именовани су и чланови Организационог одбора: Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац, Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац, Дејан Чато, директор ФК Борац, Стојан Малбашић, предсједник Скупштине ФК Борац, Зора Видовић, министар финансија Републике Српске, Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске, Синиша Кострешевић, директор полиције Републике Српске, Мирослав Јанковић, директор ЈП „Путеви Републике Српске“, Никола Шобот, директор УКЦ Републике Српске, Горан Маричић, директор Пореске управе Републике Српске, Ненад Талић, директор СЦ „Борик“, Дејан Кустурић, директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Младен Милановић, власник компаније „МГ Минд“, Перица Репајић, власник компаније “Дукат”.
Организациони одбор и УО ФК Борац упутили су позив и Драшку Станивуковићу, градоначелнику Бањалуке, да се придружи Организационом одбору.
Након конститутивне сједнице одржан је и први састанак Организационог одбора на којем је једногласно усвојен Програм обиљежавања 100 година постојања ФК Борац.
Организациони одбор донио је одлуку да свечана академија поводом обиљежавања 100 година постојања ФК Борац буде одржана у Банском двору, 18. маја 2026. године са почетком у 20.15 часова.
Уз свечану академију планиран је и низ активности до краја године које за циљ имају достојно обиљежавање златног јубилеја нашег клуба, а 4. јула, на дан оснивања ФК Борац, планирана је рођенданска прослава на Тргу Крајине уз концерт и промоцију тима за сезону 2026 / 27.
Организациони одбор усвојио је и план кампање „Црвено – плави град“ која би требало да укључи Град Бањалуку и ширу јавност у обиљежавање вијека постојања ФК Борац , а с којом би Бањалука показала да је Борчев град.
У току године планирана је премијера документарног филма у продукцији Радио телевизије Републике Српске и промоција монографије коју Архив Републике Српске у сарадњи са ФК Борац приводи крају.
У склопу обиљежавања јубилеја поводом 100 година постојања ФК Борац биће промовисана и поштанска маркица коју ће да израде „Поште Српске“.
На састанку Организационог одбора пружена је пуна подршка напорима које наш клуб улаже да у што скоријем року заврши радове на постављању кровне конструкције на источној трибини, а дата је подршка и будућим инфраструктурним радовима који за циљ имају даљи развој ФК Борац-етапна реконструкција Градског стадиона која обухвата изградњу јужне трибина и модернизацију постојеће инфраструктуре, али и изградња тренинг центра ФК Борац који, од данас, постаје стратешки развојни пројекат нашег клуба.
Закључак је да у будућим инфраструктурним пројектима ФК Борац треба да добије подршку Владе Републике Српске и Града Бањалука како би они били реализовани.
На састанку Организационог одбора донесена је и одлука да прослава шампионске титуле буде организована на утакмици 34. кола Премијер лиге БиХ у којој наш клуб, 16. маја, дочекује ФК Жељезничар уз бесплатан улаз на Градски стадион као знак захвалности према нашим навијачима и њихову подршку која нам даје вјетар у леђа на свакој утакмици.
Бесплатан улаз наше навијаче очекује и за посљедњу утакмицу премијерлигашке сезоне у којој, 26. маја, дочекујемо екипу Посушја.
