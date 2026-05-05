Logo
Large banner

Додик на челу Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац

Аутор:

АТВ
05.05.2026 15:20

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Свечана академија поводом обиљежавања 100 година постојања ФК Борац биће одржана 18. маја у Банском двору, а два дана раније "црвено плаве" чека и прослава шампионске титуле на утакмици са Жељезничарем.

Улаз за ти утакмицу биће бесплатан.

Ово су само неке од одлука које су усвојене на сједници Организационог одбора која је данас одржана на Градском стадиону.

За предсједника Организационог одбора изабран је Милорад Додик, предсједник СНСД-а, а уз њега су именовани и остали чланови Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац.

Ален Шеранић-12032025

Република Српска

Шеранић: Родитељи-његоватељи имаће додатак за бригу о лицима старијим од 30 година

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Милорад Додик

свечана академија

100 година постојања ФК Борац

титула

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Евролигашка бомба: Блосомгејм од наредне сезоне у АБА лиги

Фудбал

Евролигашка бомба: Блосомгејм од наредне сезоне у АБА лиги

4 ч

0
Утакмица Црвене звезда-Чукарички.

Фудбал

Звезда извојевала побједу: Црвено-бијели славили против Чукаричког

20 ч

0
Резултати утакмице Борац

Фудбал

Премијер лига: Борчев шампионски плес на "Кошеву"

22 ч

0
Ватрени дочек фудбалера Борца након освајања титуле

Фудбал

Ватрени дочек фудбалера Борца након освајања титуле

1 д

0

  • Најновије

17

36

ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима

17

30

Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

17

25

Пронађена нестала дјевојчица

17

22

Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано

17

18

Камион се преврнуо на ауто-путу, ударио у далековод и запалио се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner