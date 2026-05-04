Звезда извојевала побједу: Црвено-бијели славили против Чукаричког

Аутор:

АТВ
04.05.2026 21:10

Утакмица Црвене звезда-Чукарички.
Фото: Printscreen/Youtube/Arena Sport

Фудбалери Црвене звезде савладали су Чукарички на Бановом брду резултатом два према један у четвртом колу плеј-офа Суперлиге.

Иако је титула већ осигурана, шампион Србије показао је класу и ставио тачку на серију домаћина без пораза.

Кључни човјек сусрета био је Бруно Дуарте, који је у само пет минута ријешио питање побједника. Прво је погодио у двадесет седмом минуту на асистенцију Тикнизијана, да би у тридесет другом био прецизан са бијеле тачке. Трачак наде домаћину вратио је Сисоко евроголом у тридесет седмом минуту, али то је било све од „Брђана“.

Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

Утакмицу је обиљежио и прави трилер -Чукарички је остао са играчем мање након искључења Маиге, док је главни судија Живковић због повреде морао напустити терен. У наставку је Звезда контролисала ритам, пропустивши неколико прилика да убједљивије слави.

Овом побједом црвено-бијели праве најбољу увертиру за финале Купа Србије против Војводине, док Чукарички шансу за афирмацију младих снага тражи у преостала три кола.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

