Logo
Large banner

Шобот за АТВ: УКЦ годишње обави 500.000 амбулантних прегледа

Аутор:

АТВ
04.05.2026 22:35

Коментари:

0
в.д. директора Универзитетско-клиничког центра Републике Српске Никола Шобот
Фото: АТВ

Универзитетски клинички центар Републике Српске, као стуб здравства, годишње обави невјероватних 500.000 амбулантних прегледа. Само у марту мјесецу пружено је чак 55.000 услуга, поручио је за АТВ в.д. директора УКЦ-а Никола Шобот.

"Универзитетски клинички центар је највећа здравствена установа у Републици Српској. Ми смо установа терцијарног нивоа за цијелу Српску, а све околне болнице најтеже пацијенте упућују управо код нас. Уз то, ми смо и поносни носиоци наставне активности за Медицински факултет у Бањалуци", истакао је Шобот.

Иако систем функционише беспријекорно, Шобот се осврнуо и на изазове са којима се суочавају сви здравствени системи у региону, а то је недостатак средњег медицинског особља.

"Тај посао је изузетно тежак, захтијева емпатију и огромну посвећеност, због чега се све мање људи одлучује за тај позив. Да бисте били квалитетни у овом послу, морате истински саосјећати са пацијентима. С друге стране, радује чињеница да љекара на УКЦ-у за сада имамо довољно", појаснио је он.

Говорећи о развоју установе, Шобот је као један од приоритета издвојио рјешавање инфраструктурних питања која ће олакшати боравак свим грађанима.

"Што се тиче пројеката, горућа ствар је рјешавање питања гараже и паркинга, јер то постаје озбиљан организациони изазов. То је ствар коју морамо и хоћемо ријешити. Посебно сам поносан што смо успјешно преселили Онкологију и Хематологију у нове просторије, гдје обје клинике функционишу фантастично на задовољство и пацијената и особља", каже Шобот.

Визија развоја ту не стаје. У плану је пресељење плућне онкологије у нови објекат, док као своје највеће жеље за наредни период директор истиче потпуну модернизацију клиника за гинекологију, педијатрију и инфективне болести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Шобот

Универзитетски клинички центар

Република Српска

Гаража

Љекарски преглед

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћајна незгода у Гламочанима код Лакташа

Хроника

Саобраћајна незгода код Лакташа, има повријеђених

1 ч

0
Ђулијани скинут са респиратора: И даље у болници због упале плућа

Свијет

Ђулијани скинут са респиратора: И даље у болници због упале плућа

1 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Термос повлачи милионе производа, три особе трајно ослијепиле

2 ч

0
Незгода на аутопуту 9. јануар: Аутом слетио са надвожњака, блокиран саобраћај

Хроника

Незгода на аутопуту 9. јануар: Аутом слетио са надвожњака, блокиран саобраћај

2 ч

0

Више из рубрике

Горан Селак предсједник Социјалистичке партије Српске и Чедомир Стојановић предсједник Покрета "Јединствена Српска" у Бијељини су потписали споразум о заједничком дјеловању на парламентарним изборима у октобру ове године.

Република Српска

Селак и Стојановић потписали споразум о заједничком дјеловању

2 ч

3
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

Ко ће први повући потез: Станивуковићев тајни план који би могао све да преокрене

4 ч

7
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић за АТВ: Генерал Младић лошије него што је био

5 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Које измјене чекају пензијски систем Српске?

6 ч

0

  • Најновије

23

07

Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

23

03

Необична интервенција у Загребу: Мајстори приликом поправке бојлера нашли змију

22

59

Несрећа на ауто-путу "9. јануар": Ауто слетјело с надвожњака, погинуо возач

22

53

Пуцњава код Бијеле куће: Једна особа упуцана

22

52

Џејла Рамовић за АТВ открила да ли постоји симболика броја 1004

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner