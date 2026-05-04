Шобот за АТВ: УКЦ годишње обави 500.000 амбулантних прегледа

Универзитетски клинички центар Републике Српске, као стуб здравства, годишње обави невјероватних 500.000 амбулантних прегледа. Само у марту мјесецу пружено је чак 55.000 услуга, поручио је за АТВ в.д. директора УКЦ-а Никола Шобот.
"Универзитетски клинички центар је највећа здравствена установа у Републици Српској. Ми смо установа терцијарног нивоа за цијелу Српску, а све околне болнице најтеже пацијенте упућују управо код нас. Уз то, ми смо и поносни носиоци наставне активности за Медицински факултет у Бањалуци", истакао је Шобот.
Иако систем функционише беспријекорно, Шобот се осврнуо и на изазове са којима се суочавају сви здравствени системи у региону, а то је недостатак средњег медицинског особља.
"Тај посао је изузетно тежак, захтијева емпатију и огромну посвећеност, због чега се све мање људи одлучује за тај позив. Да бисте били квалитетни у овом послу, морате истински саосјећати са пацијентима. С друге стране, радује чињеница да љекара на УКЦ-у за сада имамо довољно", појаснио је он.
Говорећи о развоју установе, Шобот је као један од приоритета издвојио рјешавање инфраструктурних питања која ће олакшати боравак свим грађанима.
"Што се тиче пројеката, горућа ствар је рјешавање питања гараже и паркинга, јер то постаје озбиљан организациони изазов. То је ствар коју морамо и хоћемо ријешити. Посебно сам поносан што смо успјешно преселили Онкологију и Хематологију у нове просторије, гдје обје клинике функционишу фантастично на задовољство и пацијената и особља", каже Шобот.
Визија развоја ту не стаје. У плану је пресељење плућне онкологије у нови објекат, док као своје највеће жеље за наредни период директор истиче потпуну модернизацију клиника за гинекологију, педијатрију и инфективне болести.
