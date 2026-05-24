Олимпијакос је нови владар Европе!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши Олимпијакоса нови су прваци Европе, четврти пут у историји.
Олимпијакос је вечерас у узаврелој атмосфери у Атини савлададао Реал Мадрид резултатом 92:85.
Најефикаснији у редовима Олимпијакоса био је Фоурниер са 20 кошева, а помогли су му Везенков и Петерс.
Фудбал
Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен
Код Реал Мадрида најбољи је био Лилес са 21 и Марио Хезоња, који је убацио 19 поена.
Олимпијакос је титуле освајао још 1997, 2012. и 2013. а ова четврта круна има посебну драж погото што их је Реал 2023. године поразио у финалу.
Final score from Athens 🇬🇷@Olympiacos_BC gets the win over Real Madrid 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
13 years later... They did it again!#F4GLORY pic.twitter.com/9qB4reyvrU
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
20
21
57
21
51
21
45
21
36
Тренутно на програму