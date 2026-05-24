Олимпијакос је нови владар Европе!

АТВ
24.05.2026 22:20

Еван Фурније из Олимпијакоса шутира ка кошу против Треја Лајлса из Реал Мадрида током финалне кошаркашке утакмице Евролиге између Олимпијакоса и Реал Мадрида у Атини, Грчка, у недељу, 24. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Кошаркаши Олимпијакоса нови су прваци Европе, четврти пут у историји.

Олимпијакос је вечерас у узаврелој атмосфери у Атини савлададао Реал Мадрид резултатом 92:85.

Најефикаснији у редовима Олимпијакоса био је Фоурниер са 20 кошева, а помогли су му Везенков и Петерс.

Код Реал Мадрида најбољи је био Лилес са 21 и Марио Хезоња, који је убацио 19 поена.

Олимпијакос је титуле освајао још 1997, 2012. и 2013. а ова четврта круна има посебну драж погото што их је Реал 2023. године поразио у финалу.

