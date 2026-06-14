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Сутра промјенљиво облачно са кишом и свјежије

Аутор:

АТВ
14.06.2026 14:53

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити промјењиво и нестабилно вријеме са повременом кишом и пљусковима, једно се на југу очекује претежно сунчано.

Дуваће слаб до умјерен, источни и сјевероисточни вјетар, а у зонама пљускова повремено јак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха од девет до 17, на југу до 20, а дневна од 20 на крајњем сјеверу до 31 степен Целзијусов на југу и југоистоку, преноси Срна.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Иван Седло 22, Гацко и Хан Пијесак 24, Кнежево и Соколац 25, Сребреница и Ливно 26, Сарајево, Билећа и Мркоњић Град 27, Требиње, Фоча и Рудо 29, Бијељина, Вишеград, Нови Град, Рибник, Србац и Тузла 30, Добој, Приједор, Градачац и Сански Мост 31, Бањалука 32 и Мостар 33 степена Целзијусова

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