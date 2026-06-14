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Око 200 планинара на планинарском слету на Виторогу

Аутор:

АТВ
14.06.2026 13:14

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планинарски слет на Виторог
Фото: Srna

Традиционални планинарски слет на Виторогу данас је окупио око 200 планинара из Републике Српске, БиХ и Србије, који су учествовали у успону до врха планине од 1.906 метара надморске висине.

Милан Попадић, представник Планинарско-спортског друштва "Виторог" из Шипова, које је организатор догађаја, рекао је Срни да је планина Виторог удаљена од Шипова око 35 километара и да се налази на тромеђи између ове општине, Купреса и Гламоча.

Он је нагласио да се ова планинарска акција организује 20. пут како би одржали традицију слета.

Члан Планинарског удружења "Вучијак" из Брода Зоран Ђекић рекао је да су одушевљени природним љепотама Шипова, те да су се, осим учешћа у планинарској акцији, одлучили и на боравак у овој локалној заједници.

Организатори су планинарски ручак и дод‌јелу захвалница уприличили у парохијском дому Храма Рођења Пресвете Богородице у Стројицама.

Планина Виторог налази се у оквиру динарског планинског састава, а на самом врху сусрећу се континентална и планинска клима. Ова планина посједује бројна богатства флоре и фауне, преноси Срна.

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Тагови :

планинарски слет

Виторог

Шипово

планинари

природа

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