У првом дијелу дана претежно сунчано, послије подне се очекују пљускови

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и ФБиХ у првом дијелу дана очекује се претежно сунчано и топло вријеме, али ће послије подне доћи до постепеног наоблачења које ће до вечери донијети локалне пљускове са грмљавином на крајњем сјеверу.
Током ноћи на понедјељак у широј регији око ријеке Саве могући су локално јачи пљускови, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха биће од 28 до 33, у вишим предјелима од 22 степена Целзијусова.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, повемено и јак, западни, увече на сјеверу при пљусковима умјерен до јак сјеверни.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно сунчано, а умјерене облачност има на подручју Крајине.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Чемерно 10, Соколац и Рудо 11, Фоча, Гацко и Хан Пијесак 12, Сребреница 13, Вишеград, Мркоњић Град, Нови Град и Шипово 14, Сарајево и Ливно 15, Билећа, Кнежево, Рибник и Сански Мост 17, Бањалука и Тузла 18, Добој и Србац 19, Приједор, Требиње и Мостар 20, Бијељина 22 и Градачац 24 степена Целзијусова, преноси Срна.
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