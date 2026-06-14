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У Српској рођено 16 беба

Аутор:

АТВ
14.06.2026 08:34

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам д‌јевојчица и д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Тринаест беба рођено је у Бањалуци, двије у Бијељини, те једна у Добоју.

У Бањалуци је рођено осам д‌јечака и пет д‌јевојчица, у Бијељини двије д‌јевојчице и у Добоју једна д‌јевојчица.

Порода није било у породилиштима у Приједору, Зворнику, Градишци, Источном Сарајеву, Фочи, Требињу и Невесињу.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Клиника за гинекологију

бебе

Република Српска

породиље

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