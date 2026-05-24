Билд о смрти бизнисмена из БиХ: Хладнокрвно мафијашко убиство?

24.05.2026 21:45

Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

Након што је прекјуче у шуми поред Потсдама пронађено тијело Исмета К. (51), бизнисмена из Босне и Херцеговине, њемачки медији износе могуће мотиве овог хладнокрвног убиства.

Како преноси Билд, у случају смрти берлинског грађевинског предузетника Исмета К., на вид‌јело излази све више детаља о хладнокрвном, унапријед смишљеном злочину. Баш ова хладнокрвност наводи истражитеље да је ријеч о могућем и мафијашком обрачуну.

Према ријечима једног истражитеља, не искључује се могућност да су за злочин ангажоване професионалне убице из иностранства, које су се потом вратиле у своју домовину - и тако избјегле на кривично гоњење. Тако да полиција истражује и да ли је у питању мафијашко убиство.

Полиција је реконструисала посљедње сате предузетника из БИХ, те дошла до трагова који указују на професионалне убице.

Истражитељи су успјели да лоцирају мјесто гд‌је је тијело закопано тек уз помоћ модерне анализе података са мобилних телефона, али и пса трагача.

Неки од медија искључују финансијски мотив јер је Исмет К. закопан са стотинама евра код себе. Такође, сама чињеница да су убице оставиле мобилни телефон код њега, указује да су вјероватно хтјели да тијело буде пронађено.

Наводно је усмрћен бруталним ударцима у пред‌јелу главе и врата. Наиме, према наводима њемачких медија, обдукција је показала да је тијело већ недељама лежало закопано у шумском подручју, преносе Независне новине.

Шта се догодило кобног 23. априла и даље није јасно. Исмет је тог дана, као и сваког, имао бројне пословне обавезе. Ко га је отео и даље је непознаница, а полиција и тужилаштво су одмах замолили јавност за помоћ у истрази. Међутим, наводно нико није знао да им каже ништа конкретно.

Више од мјесец дана су безуспјешно полицајци трагали за Исметом, све док технологија није дала кључан траг. Како наводе медији, полиција је анализирала базне станице мобилног оператера и наишли на сигнале из шумског подручју код Постдама, који повезује Берлин и Бранденбург.

Криминалистички техничари и припадници од‌јељења за убиства отишли су у петак на утврђене координате. Приликом уклањања земље брзо је пронађено мушко тијело које је већ дуже време лежало тамо на дубини од готово једног метра.

Мотив убиства и даље остаје мистерија за истражитеље. Исмет се бавио пословима у вези са грађевином. Није познато да ли се повезао са погрешним људима или је можда имао дугове. Полицијска истрага требало би да открије одговоре на ова и још бројна питања. Берлинско јавно тужилаштво најавило је обраћање у уторак.

