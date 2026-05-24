Хрватица избола партнера и сама се пријaвила

АТВ
24.05.2026 20:55

Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци
Фото: Pexel/Mozhgan Elahi

Полицијска станица у Пфорцхајму у Њемачкој примила је у суботу увече, непосредно прије поноћи, изненађујући и драматичан телефонски позив у којем је 48-годишња жена хладнокрвно пријавила саму себе, изјавивши како је управо у стану одузела живот свом партнеру.

Након њеног признања, неколико полицијских возила и возило Хитне помоћи упутили су се под ротацијама према наведеној адреси у једној стамбеној згради у Еутингену.

Уласком у стан, полицијски службеници су пронашли тијело њеног 52-годишњег партнера. Медицинска екипа хитне помоћи је одмах започела реанимацију, али несрећном човјеку се више није могло помоћи и смрт је проглашена на лицу мјеста.

Приликом хапшења није пружала отпор

Осумњичена 48-годишњакиња, за коју немачка полиција наводи да је хрватска држављанка, приликом хапшења у стану није пружала никакав отпор и мирно је дозволила полицајцима да јој ставе лисице на руке.

На лице мјеста су одмах изашли форензичари, стручњаци за осигурање трагова и специјалисти судске медицине који су сатима детаљно прегледали тијело жртве и прикупљали доказе из стана.

Према службеним информацијама и првом саопштењу надлежног тужилаштва, 52-годишњак је преминуо од посљедица тешких повреда нанесених "оштром силом", што у полицијском речнику најчешће указује на употребу ножа или неког другог оштрог предмета, преноси Јутарњи лист.

Истражиоци су такође потврдили да су жртва и осумњичена Хрватица од раније били у блиској љубавној вези.

Пребачена у затворску установу

Након завршене прве фазе криминалистичке истраге, осумњичена жена је изведена пред дежурног судију за истраге. На званични захтјев тужилаштва, судија јој је издао налог за хапшење и одредио јој истражни притвор због кривичног дјела убиства.

Непосредно након завршетка судског саслушања, она је под јаком пратњом пребачена у затворску установу. Велика полицијска истрага о свим детаљима ове трагедије, тачном току крвавог догађаја и мотиву који је нагнао жену на овај чин се и даље интензивно наставља.

