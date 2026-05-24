Иран пристао на америчке услове?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иран је начелно пристао да се ријеши високо обогаћеног уранијума у преговорима са Сједињеним Америчким Државама.
Врховни лидер Ирана ајатолах Моџтаба Хамнеи наводно је одобрио нацрт споразума, изјавио је званичник администрације америчког предсједника Доналда Трампа, додајући да споразум неће бити потписан овог викенда јер још увијек постоје спорни детаљи, преноси данас новинар Аксиоса Барак Равид на мрежи Икс.
Здравље
Ћирило и Методије: Света браћа створила темељ да пишемо, читамо и стварамо на свом језику
Како наводи извор, иако је Моџтаба Хамнеи одобрио нацрт, остаје отворено питање да ли ће то бити претворено у коначан договор.
Неименовани званичник повтрдио је и за "ЦБС Њуз" да је ирански лидер ајатолах Моџтаба Хамнеи потврдио нацрт.
Званичник је навео да се и даље води "размјена ставова" о појединим дијеловима договора, као и да постоје неслагања око формулација, уз оцјену да су "неке ријечи важне за нас, а неке за њих".
Према његовим ријечима, ирански систем одлучивања функционише споро у тренутној конфигурацији, због чега ће бити потребно неколико дана да се спроведу све потребне унутрашње процедуре и одобрења.
Раније данас, Аксиос је објавио, позивајући се на неименованог америчког званичника, да су САД и Иран на корак од потписивања споразума који укључује продужетак примирја за 60 дана, отварање Ормуског мореуза и могућност да Иран поново слободно продаје нафту.
Друштво
Ветерани Војне полиције обиљежили Дан четвртог батаљона
Предвиђено је, како се наводи, и да се покрену свеобухватни преговори о ограничавању иранског нуклеарног програма.
Током 60-дневног периода примирја обухваћеног Меморандумом о разумијевању, Ормуски мореуз би био отворен без наплате такси, а Иран би пристао да уклони мине које су постављене у водама мореуза како би бродови могли слободно да плове.
У замену за ове обавезе Ирана, САД би укинуле блокаду иранских лука и примијениле одређена изузећа од санкција како би Иран могао слободно да продаје нафту.
Нацрт споразума, такође, укључује обавезу Ирана да никада не покуша да произведе нуклеарно оружје и да ће преговарати о обустави свог програма обогаћивања уранијума и уклањању залиха високо обогаћеног уранијума, наводи амерички портал.
Иран је преко посредника дао САД вербалне гаранције о обиму уступака које је спреман да направи по питању обуставе обогаћивања и предаје нуклеарног материјала, додаје Аксиос.
Свијет
Немају дана радног стажа, а примају мјесечно 563 евра
Наводи се да ако Техеран буде спреман да испуни америчке захтјеве по питању нуклеарног програма, постоји прилика да се односи између двије земље "ресетују" и да Иран покуша да оствари свој пуни економски потенцијал.
У меморандуму се наводи и да ће Израелу бити дозвољено да нападне либанску милитантну групу Хезболах ако та група покрене или изврши нападе на јеврејску државу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
29
20
18
20
07
19
57
19
35
Тренутно на програму