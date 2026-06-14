"Намјерно онемогућавају Додика да се кандидује на изборима"

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да Уставни суд БиХ намјерно одуговлачи са одлуком о оцјени уставности одредби Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит да би онемогућио кандидовање лидера СНСД-а Милорада Додика на идућим изборима.
"Овђе је и даље на снази оно што је још почео Бењамин Калај да Србима други одређују ко су њихови представници и шта су њихови интереси", рекао је Стевандић Срни.
Стевандић је подсјетио да је познато да је Уставно-правна комисија Парламентарне скупштине БиХ на захтјев Уставног суда БиХ доставила материјал у којем јасно пише да Шмит не може мијењати законе и не може бити законодавац.
"Када треба нешто против Срба, очигледно је да Уставни суд БиХ ради као `дракстор`, а када је очигледно да треба исправити неправду против Срба, Уставни суд БиХ је спреман да узме годишњу паузу", констатовао је Стевандић.
Он је закључио да "ничија није горјела до зоре, па неће ни од Уставног суда БиХ, а зора је близу".
Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске у децембру прошле године поднио је апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности појединих одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Према одредбама Кривичног закона БиХ, неизвршавање одлука "високог представника" довело до је пресуде предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
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