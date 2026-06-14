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Представници Механизма отишли корак даље

Аутор:

АТВ
14.06.2026 09:31

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Дарко Младић каже да је важно што се о здравственом стању Ратка Младића говорило и на сједници Савјета безбједности Уједињених нација.

Иначе, Србија је тражила да преузме дио функција Хашког механизма и могућност да се изречене казне извршавају у матичним државама.

"Прије шест месеци су позвали Уједињене нације да крше своје прописе и да не примењују Менделова правила у случају мог оца, што је исто био дипломатски скандал", рекао је Младић за РТС.

Овај пут су, додаје, представници Механизма и земље које их подржавају отишли корак даље и експлицитно тражили да се настави, како је рекао, мучење његовог оца у затвору.

"Иако је то ружно и одвратно и крши сва правила функционисања Уједињених нација, ја им се захваљујем на томе, јер су оголили пред светском јавношћу суштину онога што Механизам сада ради под садашњом предсједницом", поручио је Младић.

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Тагови :

Ратко Младић

Дарко Младић

Хашки трибунал

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