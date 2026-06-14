Представници Механизма отишли корак даље

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дарко Младић каже да је важно што се о здравственом стању Ратка Младића говорило и на сједници Савјета безбједности Уједињених нација.
Иначе, Србија је тражила да преузме дио функција Хашког механизма и могућност да се изречене казне извршавају у матичним државама.
"Прије шест месеци су позвали Уједињене нације да крше своје прописе и да не примењују Менделова правила у случају мог оца, што је исто био дипломатски скандал", рекао је Младић за РТС.
Овај пут су, додаје, представници Механизма и земље које их подржавају отишли корак даље и експлицитно тражили да се настави, како је рекао, мучење његовог оца у затвору.
"Иако је то ружно и одвратно и крши сва правила функционисања Уједињених нација, ја им се захваљујем на томе, јер су оголили пред светском јавношћу суштину онога што Механизам сада ради под садашњом предсједницом", поручио је Младић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Република Српска
4 ч5
Хроника
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
4 ч5
Република Српска
5 ч0
Република Српска
16 ч15
Република Српска
17 ч17
Најновије
13
14
13
10
12
50
12
46
12
42
Тренутно на програму