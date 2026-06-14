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Додик: Улазимо у извјесну побједу на свим нивоима власти

Аутор:

АТВ
14.06.2026 08:21

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

СНСД улази у извјесну изборну побједу на свим нивоима власти - за предсједника Републике Српске, српског члана Предсједништва БиХ и на свим парламентарним нивоима, навео је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

"Поносни смо на Програм развоја Републике Српске до 2030. године, који представља најбољу визију будућности Српске. То није само политички програм, већ јасан план развоја, стабилности и напретка, заснован на реалним потребама нашег народа и друштва", навео је Додик

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