Додик: Улазимо у извјесну побједу на свим нивоима власти

Аутор:АТВ
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СНСД улази у извјесну изборну побједу на свим нивоима власти - за предсједника Републике Српске, српског члана Предсједништва БиХ и на свим парламентарним нивоима, навео је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
"Поносни смо на Програм развоја Републике Српске до 2030. године, који представља најбољу визију будућности Српске. То није само политички програм, већ јасан план развоја, стабилности и напретка, заснован на реалним потребама нашег народа и друштва", навео је Додик
СНСД улази у извјесну изборну побједу на свим нивоима власти - за предсједника Републике Српске, српског члана Предсједништва БиХ и на свим парламентарним нивоима.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 14, 2026
Поносни смо на Програм развоја Републике Српске до 2030. године, који представља најбољу визију будућности Српске.… pic.twitter.com/VFWxx7AaHL
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