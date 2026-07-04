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Како функционише нова апликација Е-превенција и шта доноси пацијентима?

Аутор:

Магдалена Глигић
04.07.2026 19:29

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Фонд здравственог осигурања
Фото: ATV

Скрининг карцинома дебелог цријева, рано откривање дијабетеса типа 2, процјена кардиоваскуларног ризика и скрининг депресије су четири превентивна прегледа доступна за пацијенте.

Осим тога Фонд је у оквиру Интегрисаног здравственог система креирао и апликацију Е-превенција која олакшава љекарима спровођење превентивних прегледа. Важно је нагласити да Е-превенција није апликација коју пацијенти сами преузимају и попуњавају. Процедура почиње у дому здравља И породичног љекара који уноси податке у апликацију. У Дому здравља у Челинцу не крију колико је апликација корисна.

"Дакле приликом заказивања нашег пацијента систем генерише и ствара упутницу у лабораторији, тако да на неки начин растерећујемо пацијента да не долази још једном у породичну медицину него може директно да се јаве у лабораторију", казао је љекар Драшко Купрешак.

Готови налази бивају унесени у е-модул превенције тако да доктор приликом реализације упитника може приступити налазима.

„Апликација нам омогућује да на један организован начин да се превенција проводи, да је видљива у систему и да можемо да пратимо резултате и да их процјењујемо", додао је Купрешак.

За сваки од ових превентивних прегледа дефинисани су јасни критеријуми и циљне старосне групе. Здравствени радници су ту да покрећу иницијативу и информишу грађане о прегледима. Није искључена могућност и да грађани позову и затраже услуге или информације.

Из дома здравља Лакташи истичу како су пацијенти заинтересовани за превентивне прегледе али да апликација код њих тренутно није у функцији.

"У Дому здравља Лакташи још увијек се не користи дигитална апликација, те се о обиму њеног коришћења још увијек не можемо изјаснити", саопштили Дом Здравља Лакташи.

И док апликација негдје функционише, а негдје баш и не, из Фонда наглашавају да су за осигуранике прегледи потпуно бесплатни и да се не плаћа чак ни партиципација.

"Износ од 10 милиона КМ за превенцију је конкретан знак финансијске подршке и доказ да је Фонд препознао превенцију као мјеру у очувању здравља, док са друге стране ова стимулација додатно подстиче активно укључивање домова здравља у цијелој Републици Српској у програме превенције", истакли су из ФЗО.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске ће и у наредном периоду наставити да улаже у превенцију, јер су правовремено откривање болести и очувања здравља становништва међу најважнијим предусловима за квалитетнију и ефикаснију здравствену заштиту. Брига о здрављу почиње прије болести.

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Тагови :

апликација Е-превенција

Република Српска

здравље

ФЗО Републике Српске

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