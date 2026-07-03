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Игнорисала један симптом мислећи да је у питању стрес: Са 28 година сазнала да има тумор

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АТВ редакција
03.07.2026 18:57

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Болница преглед
Фото: Pixabay/maleni_ferrari

У журби свакодневице, често игноришемо симптоме који указују да у нашем организму нешто није како треба. Нажалост, болест се открије тек када буде касно.

Ајслинг Галагер, двадесетосмогодишњакиња из Белфаста, имала је посао из снова у Лондону, планове за будућност и била је убијеђена да је здрава. Али све се промијенило када је почела чешће да одлази у тоалет. У почетку је мислила да је то посљедица новог темпа живота, односно стреса. Игнорисала је тај симптом, али се испоставило да је ријеч о озбиљном упозорењу.

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"Одувијек сам била потпуно здрава и никада нисам имала било каквих здравствених проблема. Након што сам се преселила у Лондон, нисам чак ни одлазила код љекара опште праксе, јер ми једноставно није био потребан", рекла је Ајслинг Галагер.

На љекарски преглед отишла је тек када је примјетила крв у столици. Тада је почео карантин због пандемије ковида, па је њен кључни преглед одложен за неколико мјесеци.

Када је коначно отишла на колоноскопију, сазнала је да има рак ректума у ​​другом стадијуму. "Нисам могла да вјерујем. То је био најнадреалнији и најстрашнији период у мом животу", рекла је.

Услиједили су зрачење, хемотерапија и операција. Тумор је уклоњен, али се болест проширила на 11 лимфних чворова, а лијечење је оставило озбиљне посљедице. Када су јој љекари саопштили сљедеће детаље, каже да јој је то било теже од саме дијагнозе.

психијатар-доктор

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"Неплодност је била највећи шок и сломила ми је срце. Без обзира на то да ли желите дјецу или не, губитак те шансе је бруталан", истакла је, пише Белфаст Ливе.

Њена борба се наставила. Прираслице су изазвале поновљене опструкције цријева, па је у мају ове године морала на још једну велику операцију. Упркос свему, не губи оптимизам.

"Ништа од овога ме није спријечило да живим свој живот. Ако ме је ичему научило, то је да је живот прекратак. Ако осјећате да нешто није у реду, идите на преглед. Рак не дискриминише, а ваше здравље је ваша супермоћ", закључила је она, преноси Слободна Далмација.

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Тагови :

тумор

симптоми

Болест

стрес

здравље

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